Mitarbeiter spenden 250 Liter Blut

Ende Mai hat beim Tettnanger Sensorenhersteller Wenglor sensoric die zehnte Blutspendeaktion in Folge stattgefunden. Erstmals im Jahr 2010 in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Tettnang organisiert, spendeten auch in diesem Jahr zahlreiche wenglor-Mitarbeiter ihr Blut für das DRK. Das Zehnjährige ist laut Pressemitteilung des Unternehmens aber nicht das einzige Jubiläum gewesen: auch der 500. Wenglor-Blutspender wurde geehrt. „Das heißt insgesamt haben nun über 500 Wenglor-Mitarbeiter über zehn Jahre verteilt ihr Blut gespendet – und dabei 250 Liter für uns gesammelt“, freute sich DRK-Pressewart Alfred Kneer. Zum Dank dafür hat der 500. Blutspender, der übrigens Erstspender war, ein Geschenk erhalten. Für Wenglor-Geschäftsführer Rafael Baur (Foto) gab es eine Urkunde. Foto: Wenglor