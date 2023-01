Mit zwei Bussen und Selbstfahrern nach Grasgehren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unser Skikurs vom 27. bis 30. Dezember war von Erfolg gekrönt. Nachdem die Schneeaussichten vor Weihnachten sehr bescheiden waren und Balderschwang unser Hausgebiet grün war, mußten wir nach Grasgehren ausweichen. Die höhere Lage, rund 350 m höher als Balderschwang, gab den Ausschlag. Das Gebiet konnte uns zusichern, dass wir die 4-Tage Kurs durchführen können. Wir waren sehr gespannt als wir mit 2 Bussen und Privatfahrern den Riedbergpass aus dem grünen Balderschwang hochfuhren und in einem Winter Wunderland ankamen, da war die Erleichterung sehr groß und wir waren happy, dass wir die Nerven behalten hatten und den Kurs nicht abgesagten. Wir waren die einzigen Busse, Wartezeiten gab es fast gar nicht an den drei in Betrieb befindlichen Liften. Somit stand den Kursen nichts im Weg. Wir hatten 17 Gruppen Ski und Snowboarder, Kinder Jugendliche und Erwachsene und eine Schneeschuhgruppe die aufs Riedberger Horn stieg. Zur Mittagszeit gab es an den Bussen wieder abwechselnd Leberkäsewecken, Saitenwürstle und heißen Punsch. Am ersten Tag hat es morgens noch geschneit, dann hatten wir die nächsten drei Tage sehr schönes Wetter. Ein richtiges Abschlußrennen konnten wir dieses Jahr nicht machen, aufgrund der dünnen Schneedecke wurde uns nicht erlaubt einen Kurs zu stecken, aber dafür haben wir einen Parcour ähnlich eines Crosslaufs aufgebaut, der genau so viel Spass machte, vor allem wenn die Eltern unten kräftig anfeuerten. Dann bekam natürlich jeder Teilnehmer noch eine Urkunde, Medaille und ein persönliches Feedback von der Lehrkraft. In den Bussen wurde wieder kräftig gesungen und jeder war froh, dass er dabei war.