Mit viel Witz und schwarzem Humor

„Ich lernte, was man halt so braucht, um eine gemalte Kuh von einem gemalten Haus zu unterscheiden“, liest Lars Höllerer vor und bringt das Publikum zum Lachen. Mit Witz, Selbstironie und einem Schuss schwarzem Humor begeisterte der Mundmaler Lars Höllerer am Mittwochabend die Gäste in der Stadtbücherei Tettnang. Mit Geschichten wie „Lucky Luke“ oder „Petersilie in der Dose“ stellte er sein Hörbuch „Roll.On“ vor. Der Überlinger gehört zu den profiliertestesten 20 Mundmalern in Deutschland und ist ein anerkannter großer Künstler.

„Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Wege vor uns. Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man sie geht.“ Mit diesen Worten leitete die stellvertretende Bürgermeisterin Silvia Zwisler den Abend ein. Anschließend kam der Vorsitzende der Agendagruppe „Tettnang barrierefrei“, Lothar Rothweiler, zu Wort. Die im Jahr 2003 gegründete Gruppe erzielte bereits viele Erfolge dabei, Tettnang barrierefrei werden zu lassen. Rothweiler erwähnte, dass durch die Sanierungsmaßnahmen zum Beispiel von den innerörtlichen Straßen, dem Bärenplatz und jetzt auch den Manzenbergbushaltestellen eine weitgehend barrierefreie Stadt geschaffen wurde.

Kritisch sehe die Agendagruppe allerdings die Montfortstraße, auf deren Sanierung aber weiterhin optimistisch gehofft wird. Er stellte die dritte Neuauflage der Broschüre vor, die ab sofort erhältlich ist. „Kleine Stufen oder händisch betriebene Türen können für Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollatoren und auch junge Familien mit Kinderwagen zu einem großen Problem werden“, sagt er. Die Broschüre solle einen Impuls für die Gesellschaft darstellen. Sie bietet Informationen und Anregungen für den Alltag in Tettnang. Nach dieser Vorstellung, las Rothweiler das Vorwort der freien Lektorin Alexandra Link vor. Im Anschluss folgte die Lesung des Mundmalers.

Zunächst stellte Höllerer den Zuhörern seine „Hände und Füße“ vor: den ehrenamtlich arbeitenden Haward aus Tansania. Höllerer setzte sich seine Schiebermütze auf den Kopf. Nun wirkten die beiden wie „Philippe und Driss“ aus dem französischen Film „Ziemlich beste Freunde“. In vier kleinen Geschichten aus seinem Hörbuch gab Höllerer einen kleinen Einblick in sein Leben als Querschnittsgelähmter seit seinem Motorradunfall am 25. Mai 1991. Er beschrieb, wie er an diesem „schönen und perfekten Tag“ eine Spritztour mit seinem Motorrad machte. Höllerer weiß noch, wie er ein unbeschreibliches Gefühl der Grenzenlosigkeit fühlte, als er auf seinem neuen Motorrad saß. Bis er es nicht mehr fühlte. Mit den Worten: „Da lag er nun, der Held, und um ihn herum war alles dunkel“, beschrieb er den Moment, der sein Leben für immer veränderte. Er wollte die „Reset“-Taste drücken und dachte, Gott musste ihn verwechselt haben. Er verstand nicht, wie ihm, „Lars dem Unbesiegbaren“, so etwas passieren konnte. Die Frage nach dem „Warum?“ blieb.

Er berichtete davon, wie es nach dem Unfall weiterging und welche Gedanken ihn tagtäglich begleiteten. Er wollte seinem Leben ein Ende setzen und machte sich Gedanken über das Wie. Allerdings wurde ihm bewusst: „Nicht einmal umbringen konnte ich mich ohne Hilfe.“ Somit stellte er sich die Frage: „Wie schlau ist es, meine Energie, die ich zum Leben brauche, auf Selbstmordgedanken zu setzen?“ und fasste den Entschluss, weiterleben zu wollen.

Mit Alltagsgeschichten, die er stets mit amüsanten Äußerungen schmückte, brachte er das Publikum zum Schmunzeln. Er erzählte von seinen Zivildienstleistenden „Tom und Tim“, die es fast schafften, seine Wohnung in Brand zu stecken, als sie die fünfte Dose „Petersilie in der Dose“ kaufen gingen und die Gemüse-Kartoffel-Pfanne auf dem Herd stehen ließen. Dennoch schloss er die Beiden in sein Herz.

Er erzählte auch von seinem neuen elektronischen Rollstuhl, den er seinen „sechs Stundenkilometer schnellen Ferrari“ nannte. Mit ihm erlebte er schon „die eine oder andere typische Lars-Aktion“. Dazu gehörte zum Beispiel, gegen die Staffelei zu fahren und diese nur mit seinem Pinsel im Mund abzustützen oder auf den gedeckten Esstisch zuzufahren, der dann in Sekundenschnelle nicht mehr gedeckt war.

Mit viel Applaus wurde dem Überlinger für den Besuch gedankt. Bei Sekt konnten die Zuhörer mit dem Autor noch nette Gespräche führen und das Hörbuch kaufen, das unter die zehn besten Hörbücher Deutschlands gewählt wurde.