Hundekot, Schimmel und versiffte Wände: Mieter lässt Wohnung komplett verwüstet zurück

Der Anblick ist verheerend, ganz zu schweigen von dem beißenden Gestank, der schon an der Eingangstüre aus der Wohnung herausströmt. Dass in diesen Räumen bis vor kurzem noch jemand gewohnt hat, ist kaum vorstellbar.

Die 52-Quadratmeter-Wohnung mit zwei Zimmern in einem Tettnanger Teilort steht leer, seit am vergangenen Donnerstag der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und den bisherigen Mieter per Zwangsräumung zum Auszug bewegte. Der Vermieter Reiner Schnarrenberger hatte dem Mann eigentlich schon zu Ende Juni gekündigt, doch der Mieter hatte sich geweigert, auszuziehen.

Nun findet sich Reiner Schnarrenberger neben dem Schock über den katastrophalen Zustand seiner Immobilie vor allem mit einem wieder: Einem enormen Kostenberg, auf dem er wohl erstmal sitzen bleibt.

Reiner Schnarrenberger steht vor der Eingangstür zu der Mietwohnung, die er mittels Gerichtsvollzieher räumen ließ und die vom Vormieter komplett verwüstet zurückgelassen wurde. (Foto: LINDA EGGER)

Seit 2018 hatte der Mieter in der Wohnung von Reiner Schnarrenberger gewohnt, zum 30. Juni diesen Jahres habe er ihm dann wegen Eigenbedarfs gekündigt, sagt der Rentner. Er wollte dort selbst einziehen, da er aufgrund einer Gehbehinderung keine Treppen mehr steigen kann und daher seine bisherige Wohnung im Obergeschoss nicht mehr bewohnen konnte.

Immer wieder hat er gesagt, er kümmert sich,

erinnert sich der 72-Jährige an die Gespräche mit dem Untermieter. Doch auch nachdem weitere Monate vergangen waren, sei er noch immer nicht ausgezogen. Die Miete habe das Sozialamt gezahlt, sagt Schnarrenberger. Das habe er von Anfang an gewusst – und auch, dass der Mann wohl ein Alkoholproblem habe, erklärt Schnarrenberger.

„Aus Gutmütigkeit“, so seine Erklärung, habe er dem Mann damals trotzdem seine Wohnung vermietet. Wie schlimm das Ganze letztlich ausgehen würde, habe er damals noch nicht ahnen können.

Hunderte leere Flaschen sammeln sich in der Küche

Obwohl beides laut Mietvertrag nicht erlaubt gewesen sei, habe der Mieter in der Wohnung geraucht und einen Schäferhund gehalten. „Ich vermute, dass er mit dem Hund die letzte Zeit so gut wie gar nicht mehr draußen war“, sagt Reiner Schnarrenberger.

Das Zeugnis dafür findet sich noch in der ganzen Wohnung und ist der Hauptgrund für den beißenden Gestank, der einem auch noch Tage nach der Zwangsräumung fast die Luft abschnürt, obwohl Reiner Schnarrenberger nach dem Auszug des Mannes sofort alle Fenster geöffnet hatte.

Das Wohnzimmer sieht verheerend aus: Der Boden ist komplett mit Hundekot übersät, ein beißender Gestank liegt in der Luft. (Foto: LINDA EGGER)

Hunderte leere Flaschen stehen auf dem Küchenboden und zeugen von dem Alkoholproblem, das Reiner Schnarrenberger bei seinem ehemaligen Mieter vermutet. (Foto: LINDA EGGER)

Hundekot ist in der ganzen Wohnung über die hellen Fliesen verteilt. Die einst weißen Wände sind braun angelaufen, die Möbel versifft und der Stoff des Sofas, das im Wohnzimmer vor einem Fenster steht, ist zerfetzt. In der Küche stehen hunderte leere Flaschen auf dem Boden – Essig- und Öl-, aber vor allem Weinflaschen.

Unter dem Kühlschrank hat sich eine undefinierbare Flüssigkeit zu einem grau-schwarzen Fleck gesammelt, die Küchenzeile steht voll mit benutztem Geschirr. Auch Schimmel sei in der Wohnung überall zu finden, sagt Reiner Schnarrenberger, während er mit einer Taschenlampe über die verdreckten Möbel leuchtet.

Tierschutzverein nimmt Schäferhündin auf

Zusammen mit dem Gerichtsvollzieher rückten vergangene Woche auch noch ein Sozialarbeiter für die Zwangsräumung an sowie ein Schlosser, um das Schloss auszuwechseln.

Das Ganze sei ruhig abgelaufen, der Mann habe nicht einmal irgendwelche Sachen zusammenpacken wollen, nur eine leere Sporttasche und einen Pack Zigaretten habe er mitgenommen, schildert Reiner Schnarrenberger seine Beobachtung. Vier Wochen lang muss er die Sachen des Mieters noch vorhalten, so lange habe dieser laut Gesetz Zeit, um seine persönlichen Besitztümer abzuholen.

Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt vorbei ist, Reiner Schnarrenberger

Auch der Tierschutzverein Friedrichshafen sei hinzugerufen worden, um den Schäferhund aufzunehmen. Das Tier sei nun zunächst im Häfler Tierheim untergekommen, bestätigt Carola Fuchsloch, Vorsitzende des Tierschutzvereins Friedrichshafen.

Auch im Badezimmer sammelt sich Schmutz. (Foto: LINDA EGGER)

In der Küche hat sich unter dem Kühlschrank ein undefinierbarer grau-schwarzer Fleck gebildet. (Foto: LINDA EGGER)

Der etwa fünfjährigen Schäferhündin gehe es den Umständen entsprechend gut, teilt sie mit. Die tierärztliche Untersuchung stehe aber noch aus, zunächst solle die Hündin Zeit bekommen, um anzukommen. Sie schätze die Chancen jedoch gut ein, dass sie in absehbarer Zeit in ein neues Zuhause vermittelt werden könne, meint Carola Fuchsloch.

Sachschaden ist enorm

Während der vergangenen Jahre habe es immer wieder Probleme mit seinem Mieter gegeben, erzählt Reiner Schnarrenberger. Vergangenes Jahr habe dieser die Scheibe der Terrassentüre in Reiner Schnarrenbergers Wohnung eingeschlagen, sagt er.

Erst vor wenigen Monaten habe er außerdem mit einem Knochenstein sein Wohnmobil beschädigt. Die Polizei bestätigt, dass es Vorfälle gegeben habe, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg auf SZ-Nachfrage mit.

„Ich bin einfach nur froh, dass es jetzt vorbei ist“, sagt Reiner Schnarrenberger. Als erstes müsse er nun eine professionelle Reinigungs- und Entrümpelungsfirma beauftragen, stellt der Rentner fest. Dann müsse die Wohnung erstmal grundlegend renoviert werden – „Wenn es überhaupt renoviert werden kann“, meint er.

Vor rund acht Jahren habe er die Wohnung bereits umfassend saniert. Den reinen Sachschaden schätzt Schnarrenberger auf rund 15.000 bis 20.000 Euro. Anwaltskosten, Reinigung und Sanierung kämen noch hinzu. „Da muss ich jetzt wohl durch“, sagt der 72-Jährige resigniert.