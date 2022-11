Mit Video: Biker wünschen sich mehr legale Strecken im Wald

Dicht an dicht stehen die Fahrräder zur Schulzeit auf dem Schulhof des Montfort-Gymnasiums-Tettnang. Zu Hunderten strömen morgens die Schüler mit dem Fahrrad dorthin, aus dem Argental auch über die neue Fahrradstraße auf der B467 alt. Ohnehin sind immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs. Das zeigte sich auch beim Mobilitätstag: Viele kamen mit dem Fahrrad und schauten sich die Bike-Area ganz genau an.

Doch nicht nur auf der Straße ist das Rad beliebt, sondern auch als Sportgerät. Und da geht es dann auch um Sprünge, Hindernisse und Akrobatik. Das zeigt ach das Engagement rund um die neue ifm-Bikebase. Das Projekt haben Jugendliche initiiert, die Stadt und der Tettnanger Sensorhersteller haben es gefördert. Das Thema liegt voll im Trend, auch hier ist der Bedarf groß.

Mountainbiker: Spezielle Wege fehlen

Ansonsten gibt es im Tettnanger Wald keine legalen Mountainbiketrails. Das sind speziell angelegte Wege für Biker. Diesen Mangel findet unter anderem der Tettnanger Markus Günzer nicht gut. Er engagiert sich in der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB). Das ist ein Verein, der sich für die Interessen von Mountainbikern einsetzt. Günzer weiß: Der Bedarf ist da, aber vor einer Zulassung steht ein komplizierter Prozess.

Das liegt unter anderem an den Besitzverhältnissen im Wald. Denn ein Mountainbiketrail führt selten nur über ein Grundstück. Seine Erfahrung ist, dass die vielen Waldbesitzer sehr unterschiedliche Ansichten und Meinungen zu dem Thema haben. Da kann es auch schon einem der Eigentümer scheitern. Das ist eine große Hürde.

Auch rechtliche Hindernisse

Ein weiteres Hindernis ist rechtlicher Natur. Forstbezirksleiter Bernhard Dingler sagt: „In Baden-Württemberg gilt die Zwei-Meter Regel. Das heißt, wenn man Wege unter einer Breite von zwei Metern mit dem Fahrrad befährt, ist das strafbar.“ Doch es gibt viele Wege, die Radfahrer selbst angelegt haben, die schmaler sind.

Diese Trails sind der Behörde ein Dorn im Auge, auch wenn sie manche davon duldet. Nulltoleranz gibt es bei Wegen mit Verbauungen wie Sprungrampen oder Gerüsten. Die werden laut Dingler zurückgebaut. Bei einem Sturz können Behörden oder Waldbesitzer so nicht haftbar gemacht werden.

Bedarf ist da, aber der Wald braucht auch Schutz

Dass es überhaupt solche Anstrengungen von Bikern gibt, deutet auf einen Bedarf hin. Deswegen will beispielsweise Markus Günzer sich für legale Alternativen einsetzen, zumal ein Rückgang des Mountainbike-Trends unwahrscheinlich sein dürfte. Forstexperte Dingler weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch Faktoren wie Verkehrssicherheit eine Rolle spielen. Und in der Diskussion spielt auch der Schutz besonders sensibler Bereiche eine Rolle.

Mountainbiker haben andere Anforderungen an Wege im Wald als Wanderer. Das kann mitunter zu Konflikten führen. (Foto: Tom Ruhstorfer)

Zumindest eine Strecke wäre schon mal ein Anfang, sagt Günzer. Doch das Beispiel Weingarten zeigt: Auch wenn es legale Strecken gibt, nutzen Biker immer wieder auch nicht zugelassene Routen. Man könnte das mit einem Wanderer vergleichen, der auch nicht jeden Tag die gleiche Route läuft und gern eine Vielzahl von Wanderstrecken nutzen möchte.

Wunsch: Sport ausüben, ohne andere zu stören

Ein Problem ist: Anders als Wanderer haben Mountainbiker teils ein schlechtes Image. Manche sehen in ihnen Rowdys, die querfeldein durch den Wald preschen und dabei alles umnieten, was nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Doch nicht alle Biker sind schwarze Schafe. Beispiele wie Markus Günzer zeigen, dass es Enthusiasten gibt, die einen großen Wunsch haben: Ihren Sport ausüben zu können, ohne andere zu stören.

Jung und Günzer: Alle mit ins Boot holen

Das Radfahren ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dadurch kommt es zu einer zusätzlichen Sensibilisierung. Im Wald ist im Alltag eher zu beobachten, dass Radfahrer ihr Tempo drosseln, wenn sie Wanderer sehen. Und den meisten macht eine Fahrt durchs Dickicht mit Zweigen und Blättern im Gesicht auch einfach recht wenig Spaß.

Sylvie Jung ist wie Markus Günzer im DIMB aktiv. Sie findet es wichtig, alle mit ins Boot zu holen und in einen Dialog zu gehen. Alle Gruppen hätten im Grunde das gleiche Ziel: die Natur zu genießen und den Wald zur Erholung zu nutzen. Ein Weg für Wanderer sieht allerdings anders aus als ein Parcours, wie ihn sich mancher Mountainbiker wünscht.

Wie Radfahrer im Wald Konflikte vermeiden können

Es gibt einfache Wege für Biker, Konflikte im Wald zu vermeiden und die Natur dort zu schützen. Was der DIMB und andere Organisationen empfehlen:

Andere Besucher des Waldes respektieren: Radfahrer sollten ihre Vorbeifahrt frühzeit ankündigen und andere nicht erschrecken. Beim Passieren sollten Biker ihre Geschwindigkeit reduzieren. Man sollte immer bedenken, dass andere einen vielleicht später bemerke als man selbst denkt.

Rücksicht auf Tiere nehmen: Weidetiere und alle anderen Tiere in Wald und Flur bedürfen besonderer Rücksichtnahme. So sollte man beispielsweise rechtzeitig zur Dämmerung den Wald verlassen, um die Tiere bei ihrer Nahrungsaufnahme nicht zu stören.

Keine Spuren hinterlassen: Radler sollten außer im Notfall nicht mit blockierenden Rädern bremsen: Das begünstigt nämlich Bodenerosion und verursacht Wegeschäden. Man sollte seine Fahrweise auf den Untergrund und an die Wegebeschaffenheit anpassen.

Nur auf Wegen fahren: Nie querfeldein fahren, das schädigt die Natur. Auch gilt es, lokale Wegsperrungen zu respektieren. Belange des Naturschutzes oder auch die Forstwirtschaft rechtfertigen dies. Die Art und Weise, in der Biker fahren, können das Handeln der Behörden und Verwaltungen beeinflussen. Auf Privatgrund sind Radfahrer oft nur geduldet.

Keinen Müll liegenlassen: Den Müll daheim entsorgen. Plastik braucht bis zu 450 Jahre, um zu verrotten. Und Wildtiere könnten den Müll fressen und Schaden nehmen.