Mit Tettnanger Wasser geht es in Richtung Jordanien

Bei schönstem Wetter hat das „Low Budget Team“ mit der Nummer 23 der Europa-Orient-Rallye einen Zwischenhalt am Kronenbrunnen eingelegt, um sich dort gebührend zu verabschieden. Start der Rallye war am Samstagmorgen im französischen Bischwiller. Mit etwas Verspätung traf das Team 23, bestehend aus Thomas Merath, Gerhard Brugger, Lars Schöckel, Arthur Kratzer, Andreas Bleich und Dietmar Sporer am Bärenplatz ein.

Grund für die Verspätung war ein ungeplanter Pflichtstopp für alle 51 Teams in Günzburg, wo sie eine Aufgabe erfüllen mussten. Dort wartete die erste Aufgabe auf die Fahrer. Sie mussten den Anweisungen des Beifahrers folgen und blind einparken. Bereits hier hatte das „Low Budget Team“ seinen ersten Erfolg: Es erreichte die volle Punktzahl. Danach wartete ein deutsch-türkischer Fragebogen auf die Teams, bei dem die Hälfte der Fragen auf Türkisch waren. „Wir müssen mit den Menschen kommunizieren, egal ob es Sprachbarrieren gibt oder nicht“, sagte Gerhard Brugger. Nach der gelösten Aufgabe konnten alle Teams ihren Weg fortsetzen. Für das Team 23 führte dieser nach Tettnang, wo sie sich von Familien, Freunde und Sponsoren verabschiedete. Außerdem füllten die Fahrer Wasser aus dem Kronenbrunnen ab, um dieses am Ende der Reise in das Tote Meer zu schütten. So soll auf den hohen Wasserverbrauch der Menschen aufmerksam gemacht werden. Viele Zuschauer hatten sich versammelt, um das Team zu verabschieden. Diakon Michael Hagelstein segnete alle Mitglieder und auch Pfarrer Thomas Wagner und Bürgermeister Bruno Walter wünschten viel Erfolg.

Die Teams der Europa-Orient-Rallye haben Hilfsgüter dabei, die sie auf ihrem Weg an Bedürftige verteilen. Für das Team 23 wird das in der Stadt Varna sein, wo sie das bulgarisch-deutsche Sozialwerk St. Andreas unterstützen. Von Bulgarien führt die Route weiter in die Türkei und nach Israel. Ziel ist es, innerhalb drei Wochen Jordanien zu erreichen.

Aktuelle Infos zum „Low Budget Team“ findet man unter www.lowbudgetteam.de.

Ohne Navi mitten in der Wüste – Sechs Männer aus Tettnang wollen sich dieser Herausforderung stellen und gehen bei der Europa Orient Rallye an den Start. Hintergrund ist nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch ein wohltätiger Zweck.