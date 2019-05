Mit sechs Punkten in vier Tagen noch auf Platz fünf

Die Oberliga-Fußballerinnen des TSV Tettnang bestreiten zwei Spieltage vor Saisonende gleich zwei Partien hintereinander in nur vier Tagen. Am Donnerstag, 30. Mai, ist die TSV-Elf zum Nachholspiel zu Gast beim FV 09 Niefern, am kommenden Sonntag geht es beim letzten Heimspiel der Saison gegen FV Löchgau. Kräftezehrende Tage also beim TSV – aber mit Aussicht auf sechs Punkte. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr.

Beide Gegner liegen für das Team von Alex Haag und Andreas Konrad in greifbarer Nähe: Während Niefern (Rang sechs) mit 23 Punkten nur zwei Zähler vor dem TSV liegt, steht Löchgau (Rang fünf) mit 26 Punkten insgesamt fünf Punkte vorn. Mit zwei Siegen könnten die Tettnangerinnen also am Ende sogar Fünfte werden. Aber es war auch in diesem Jahr eine lange Saison für den TSV mit Teilnahmen an mehreren Wettbewerben. Daher legte das Trainerteam in den letzten Trainingseinheiten den Fokus insbesondere auf weniger physische Elemente: „Körperlich sind wir fit, das hat man auch gegen Derendingen gesehen“, erklärt Coach Haag. „Aber mental haben wir nun bewusst versucht, aus dem Alltag auszubrechen.“

Auf den Saisonendspurt und das letzte Spiel vor heimischer Kulisse blickt Coach Haag optimistisch: „Wir werden alles daran setzen, die sechs Punkte zu holen. Gegen Niefern, die im vergangenen Spiel eine empfindliche Pleite hinnehmen mussten (0:6 gegen Hegnach, d. Red.), sind wir absolut zuversichtlich und auch gegen Löchgau wollen wir – wie schon im Hinspiel (1:1, d. Red.) – ein tolles Fußballspiel zeigen und uns mit einer starken Leistung vom Publikum im Ried verabschieden.“