Mit Schokolade die Menschen erreichen

„Wie viele Kinder auf Kakaoplantagen unter welchen Bedingungen arbeiten, das hat mich sehr betroffen gemacht”, sagt Johanna Bauer-Hegele. Mit ihrer ersten Schulung zum Thema fairer Handel wächst die Bildungsreferentin des Tettnanger Weltladens langsam in ihre Rolle hinein. In Zukunft werde die Grundschullehrerin als Ansprechpartnerin für Schulen zur Verfügung stehen, teilt der Weltladen mit.

Die Deutschen verzehren pro Jahr elf Kilogramm Schokolade, mit ihrem Schulungsthema „Schokowerkstatt“ könne Bauer-Hegele gut den Nachwuchs erreichen, heißt es weiter. Ghana ist weltweit der zweitgrößte Hauptproduzent auf dem Kakaobohnen-Markt, erklärt sie. In diesem Land gehören Produktion und Kinderarbeit eng zusammen. Bei den Farmernfamilien komme von der Wertschöpfung des braunen Goldes wenig an.

Dass es andere Projekte in Ghana gibt, zeige das erfolgreiche Münchner Start-up „Fairafric”. Es produziere Bio-Schokolade – als einzige Initiative mit einer Tochterfirma direkt im west-afrikanischen Land. 100 Prozent Wertschöpfung im Ursprungsland sei bei diesem Unternehmen die Devise. Von der Ernte bis zur Verpackung werde alles dort hergestellt. „Kinder gehen jetzt in die Schule statt auf die Plantage“, so Bauer-Hegele. „Mit diesen Initiativen kann fairer Handel überzeugen.“