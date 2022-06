Mit Rezept: Artischockenernte beginnt im Argental bereits jetzt

Entgegen dem Trend in den Supermärkten hat Familie Lanz die Preise für die Artischocken beim Niveau der Vorjahre belassen. Schon ab 1,30 Euro pro Knospe kann man ab jetzt das Blütengemüse direkt auf dem Acker in Unterlangnau schneiden und genießen. Größere Mengen sollten unter Telefon 07543 / 82 26 vorbestellt werden.

Die Artischockenernte bei Engelbert Lanz in Unterlangnau beginnt rund vier Wochen früher als sonst. Dank der warmen Temperaturen im Frühjahr und einer speziellen Vliesabdeckung über die Wintermonate kann der Agraringenieur seinen Kunden das Gourmetgemüse aber dennoch in bewährt guter Qualität anbieten.

„Ich bin selber überrascht, wie gut die Knospenstände jetzt schon dastehen, offensichtlich hat der frühe Zeitpunkt tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun“, meint Lanz und schließt auf eine der möglichen Ursachen zurück. Nach dem Erfolg in den letzten Jahren bietet er die Artischocken auf seinem Acker in Unterlangnau wieder zum Selberschneiden an.

Artischocken senken das Cholesterin

Ein Kässle steht unter Beobachtung am Feldrand. So können seine Kunden jederzeit auf das mediterrane Distelgemüse mit Heilwirkung zugreifen. Besonders die cholesterinsenkende Wirkung der Artischocken wird von vielen Patienten mit Herz- und Lebererkrankungen geschätzt und vorbeugend verzehrt.

Artischocken-Antipasti von Engelbert Lanz

Auf Wunsch und Anregung der treuen Kundschaft hat Familie Lanz erstmalig am Verkaufsstand zwischen Unter- und Oberlangnau auch Rezeptflyer ausgelegt. Diese können beim Einkauf kostenlos mitgenommen werden. Sie enthalten das Rezept für Artischocken-Antipasti oder auch für eine Vinaigrette mit Kräutern, Ei und Olivenöl, die nach dem Kochen im Salzwasser zum Dippen der Blätter verwendet werden kann.

Marienkäfer und Ohrwürmer statt Chemie

Besonders stolz ist der Agrarier, dass er für seinen prächtigen Bestand bisher nur eine einzige Pflanzenschutzmaßnahme machen musste. Durch viele Versuche und Tüfteleien hat er es geschafft, zahlreiche Nützlinge wie Marienkäfer und Ohrwürmer ins Feld zu locken, die eine naturnahe Aufzucht ohne jeglichen Chemieeinsatz gegen Blattläuse garantieren.

Um die gefräßigen Wühlmäuse zu vergrämen, hat er sogar Knoblauchstauden zwischen die Reihen gepflanzt. Zur Dekoration sind die tiefblauen Artischockenblüten bei den Kunden auch sehr beliebt, diese gibt es allerdings erst im Hochsommer.