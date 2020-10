Mit Moosmania kommt progessiver Rock in den Flieger nach Tettnang

Im Flieger spielt am Samstag, 10. Oktober, ab 20.30 Uhr die Band Moosmania. Die Veranstalter versprechen mit der Band ein progressives Rockensemble, das sich um den Sänger, Gitarristen und Songwriter Martin „Moose“ Richter gefunden hat. Den Bass bedient Mathias Ketterer und an den Drums wirkt Matthias Wagner sowie neu am Keyboard Uwe Rodi. „Wir spielen überwiegend eigene Songs. Die Musik vereint Elemente aus Rock, Blues, Fusion, Funk und Jazz. In diesem ,Melting pot’ gibt es ordentlich Raum für kreative Momente. Wir haben natürlich unsere Wurzeln und Vorbilder. Deshalb gibt es ein paar wenige Songs von Joe Bonamassa, Stevie Ray oder Jimmy. Die Covers werden aber ,generalüberholt’ und in unserem Kontext wiederbelebt“, wird die Band in der Pressemitteilung zitiert. Wie gehabt, werden 50 Personen zu Sitzplätzen eingelassen. Es wird gut durchlüftet und es gilt Maskenpflicht bei Bewegung im Raum. Foto: Veranstalter