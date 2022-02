Mit „Little Bird“ den Kindergartenplatz finden

Gute Nachrichten für Familien mit Kindern. Um Familien mit Kindern die Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatzes zu erleichtern, steht ab Dienstag, 15. Februar, das Online-Elternportal „Little Bird“ zur Verfügung. Mit diesem Onlineportal hat sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit allen Trägern der Kindertagesstätten für die Einführung eines digitalen Anmeldeverfahrens entschieden, heißt es in der Pressemittelung der Stadt.

Jährlich steige demnach der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen. Keine einfache Aufgabe für Träger, Bildungseinrichtungen und Stadtverwaltung, den Überblick zu behalten, alle Familien zu versorgen und von Anfang an einen sicheren und fairen Vergabeprozess zu gewährleisten. Mit „Little Bird“ werden Suche, Anmeldung, Vergabe und Verwaltung ab sofort einfacher und digital, heißt es weiter in der Mitteilung.

Sämtliche Kindertageseinrichtungen präsentieren sich in Zukunft mit einem einheitlichen und dennoch individuellen Profil. Die Besonderheiten und die Größe der Kindertagesstätten werden angezeigt.

Eltern können das Portal zunächst unverbindlich als Suchmaschine nutzen und sich über Kindertagesstätten, Öffnungszeiten, und pädagogische Angebote informieren. Nach einer kostenlosen personalisierten Registrierung und Anmeldung im Portal, haben sie die Möglichkeit, direkt online, ganz bequem von zu Hause aus ein bis maximal drei Wunscheinrichtungen zu priorisieren.

Krippenplätze müssen mindestens ein halbes Jahr und Kindergartenplätze bis zu eineinhalb Jahren im Voraus vermerkt werden, erklärt die Stadt in der Mitteilung.

Das Portal ist unter www.little-bird.de/tettnang zu erreichen oder auf der Homepage der Stadt Tettnang hinterlegt.

Eltern, die „Little Bird“ aus technischen oder anderweitigen Gründen nicht nutzen können, werden weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Kind über das Amt „Bildung, Betreuung und Bürgerschaft“ der Stadt Tettnang anzumelden.