Mit Lesen wächst Reichtum an Fantasie

Die starken Einschränkungen der Coronazeit haben auch vor der Schulgemeinschaft Argental nicht Halt gemacht. Viele Aktionen, die Kindern Freude bereiten, dürfen derzeit nicht stattfinden. Vergangene Woche kamen die Mädchen und Buben der Grundschulen Laimnau und Obereisenbach jedoch in einen ganz besonderen Genuss: Unter Coronabedingungen und der Beachtung aller notwendigen Hygienemaßnahmen hat Kinderbuchautor und Psychologe Armin Pongs jeweils eine Stunde lang nacheinander für die verschiedenen Klassen der Schulen vorgelesen, erklärt die Schulgemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Pongs erzählte den Kindern Geschichten aus „Das Krokofil“. Das Krokofil ist ein kleines Krokodil, das mit seinen Freunden von den Bremer Stadtmusikanten einen wichtigen Auftrag erhalten hatte. Die Freunde sollten unbedingt weitersagen, dass das Lesen und Schreiben ungemein wichtig sei.

Außerdem las Armin Pongs aus seiner Kinderbuchreihe „Der magische Kalender“ vor. Beim Lesen des magischen Kalenders erfahren die Kinder, wie wertvoll Freundschaft und Vertrauen sind und von welch großen Bedeutung das natürliche Gleichgewicht auf der Erde ist.

Armin Pongs erzählte seine Geschichten mit viel Leidenschaft, heißt es in der Mitteilung weiter. Er sprach damit die Gefühle der Kinder an und wusste sie so schnell auf seiner Seite. Als Psychologe weiß Armin Pongs um die Wichtigkeit des Lesens. So versuchte er den Kindern zu verdeutlichten, dass Lesen reich mache. Beim Lesen entstünden viele Bilder im Kopf. Da sie durch das Lesen immer mehr werden und nicht verloren gehen oder geklaut werden können, wachse der persönliche Reichtum an Bildern durch das Lesen stetig an.

Schließlich versprachen ihm alle Kinder gerne, mehr zu lesen und so die eigenen Bilder zu vermehren und gleichzeitig, den PC-Spiele– und Fernsehkonsum zu reduzieren.