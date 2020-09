Mit Kunst Tieren helfen

Mit seiner Kunst Gutes für Tiere zu tun, das hat sich der Tettnanger Künstler Hendrik Tuttlies (links im Bild) in den vergangenen Jahren beim Bähnlesfest zum Ziel gemacht.

Das Geld aus dem Verkauf kleinerer Bilder wurde dabei dem Tierschutzverein Tettnang gespendet. Da das Bähnlesfest in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfiel, überlegte sich Tuttlies eine Alternative und startete eine Aktion beim „Shopping-Samstag“ am 12. September. Insgesamt 175 Euro kamen dabei zusammen, darüber hinaus wurden außerdem zahlreiche Kontakte für Tiervermittlungen in die Wege geleitet.

Und auch ein Gewinnspiel gab es: Die Tettnangerin Marguerite Wind (rechts im Bild) durfte sich über ein mit Öl auf Acrylglas gemaltes Bild mit dem Titel „Schöpfung“ von Hendrik Tuttlies freuen. Wie es der Zufall will, wohnt die Gewinnerin in der Karlstraße und hat die Ausstellungsräume der Künstlergruppe „stARTup“, bei der auch Tuttlies mitwirkt, direkt im Blick. Besucher der Ausstellung können noch bis Weihnachten die Tettnanger Tierhilfe mit einer Aktion unterstützen. Die Öffnungszeiten in der Karlstraße 20 sind: Donnerstag und Freitag 11 bis 13 Uhr sowie Sonntag 10 bis 13 Uhr.