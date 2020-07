Mit Gewürzen in ein neues Leben

Tettnang (sz) - Zum ersten Mal in ihrem Leben sitzt die Inderin Hitha Chirackal George am 27. Dezember vergangenen Jahres in einem Flugzeug. Ihr Ziel: Deutschland. Ihr Gepäck ist übersichtlich: Kleidung, Dokumente, Handy, mehrere Dosen verschiedener Gewürzmischungen und ein spezieller Reis. Es ist keine Urlaubsreise. Sie bricht auf in ein neues Leben. Am 2. Januar ist ihr erster Arbeitstag als Pflegefachkraft im Dr.-Albert-Moll-Haus der Stiftung Liebenau in Tettnang.

Das Handy ist Hitha Georges Band zur Heimat. Als sie in Deutschland ankommt, kauft sie erstmal eine Jacke – es ist schließlich Winter. Über Handy hält sie Kontakt mit ihrer Familie, zu ihrer Mutter und ihren zwei jüngeren Geschwistern. Das WLAN ist nicht so verbreitet wie sie es aus Indien kennt, und die Verbindungen sind nicht so stabil. Aber es geht.

In Deutschland zu arbeiten war ein Traum von Hitha George, wie für viele Inder. Ihr Vorbild: eine Tante, die als Krankenschwester in Katar arbeitet. Ihre Mutter ist froh, dass ihre Tochter eine gute Stelle gefunden hat. Mit ihrem Bachelor of Nursing findet sie nach vier Jahren Studium keine Stelle im christlichen Teil Indiens. Daraufhin lernt sie deutsch und will ihre Heimat verlassen. Während der langen Phase der Formalitäten gibt sie selbst acht Monate lang Deutschunterricht. Nach der Anerkennung und dem nötigen Visum geht dann alles ganz schnell: Innerhalb von einer Woche bricht sie auf.

Hier angekommen, muss sie erst einmal zum Einwohnermeldeamt und braucht zügig ein Konto, eine Krankenversicherung und natürlich einen Handy-Vertrag. Rodrigo Otey, ein Mitarbeiter der Stiftung Liebenau, begleitet sie dabei. Hitha George ist erstaunt, wie schnell das alles über die Bühne geht. Um ihr Visum zu bekommen, hatte sie bei der Deutschen Botschaft in Bangalore rund vier Monate auf einen Termin gewartet, ergattert in einem regelmäßig geschalteten kleinen Zeitfenster. „Das erfordert schon eine gewisse Zähigkeit“, stellt Sabine Münz von der Abteilung Internationales Recruiting fest, die für die Fachkräfte und Auszubildenden aus außereuropäischen Ländern Ansprechpartnerin ist.

Als großen Unterschied empfindet sie die Arbeitsbedingungen: „In Indien arbeiten wir regulär acht Stunden pro Tag, machen aber meist ein bis zwei Überstunden. Die 15-Minuten-Pause können wir fast nie nehmen. Und wir haben eine Sechs-Tage-Woche.“ Anders auch das Zusammenleben der Menschen: In Indien seien die Familienbande stärker. „Wir leben für die Familie. Eine Mutter lebt für ihr Kind. Wir schauen vielleicht mehr danach, wie es anderen geht.“ Die Verbindung zur Familie drückt sich auch in den Namen aus: Der Name des Vaters wird immer angehängt. Der Name, der in Deutschland der Nachname wäre, in Hitha Georges Fall Chirackal, fällt fast immer weg, sogar auf Dokumenten.

Bis Hitha George wieder vertraute Menschen wiedersehen und persönlich sprechen kann, wird es aufgrund der Corona-Pandemie noch etwas dauern. Es bleiben die heimischen Gewürze, die ihre Oma ihr mitgegeben hatte. „Allerdings koche ich nicht gern“, verrät sie lächelnd und bedient damit nicht das Klischee der küchenaffinen Inderin.