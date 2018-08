Mit Fäden aufgewachsen

Spannende Aufführungen mit Marionetten und Stabfiguren gibt es im Zelt des Figurentheaters „Cinderella’s“ auf der Wiese an der Ravensburger Straße, für Kinder ab zwei Jahren. Berühmte Kinderbuch- und Fernsehhelden an Fäden und Stäben wechseln sich täglich im Programm ab, pro Wochentag gibt es eine Vorstellung, sonntags sind es zwei.

„Außer der Musik ist bei uns alles live“, so Doris Sperlich, die Gründerin des Theaters. „Die Kinder werden in das Spiel mit den Figuren eingebunden und folgen so fasziniert dem Geschehen. Viele Kinder kommen sogar mehrmals zu den Vorstellungen.“ Cinderella’s ist ein reines Familienunternehmen. Günter und Doris Sperlich haben das Theater 1987 ins Leben gerufen, Doris Sperlich ist mit Marionetten aufgewachsen und konnte nie davon lassen. „Ich habe die Fäden in den Genen.“ Ihre Kinder, Cindy, nach der das Theater benannt ist, mit Ehemann Michel, Juliette und Marco mit Freundin Jean sowie die beiden kleinen Enkelkinder, gehen gemeinsam auf Tournee und helfen mit. Ob es sich um die schwere Arbeit beim Auf- und Abbau des Zeltes handelt oder um separate Auftritte der Kinder und Schwiegerkinder des Ehepaars Sperlich, die mit den Figuren ein eigenes Programm in Kurhäusern, Kindergärten oder auf Sommerfesten aufführen. Mit von der Partie auf der Reise sind auch zwei zahme Hühner, die immer mal für ein Frühstücksei sorgen.

Sämtliche Kulissen werden von der Familie selbst gefertigt, die Herstellung der Figuren liegt in der Hand einer Bekannten. Für Neuaufführungen wird ungefähr ein Jahr Vorbereitungszeit benötigt. Es muss intensiv trainiert werden, die fantasievollen Requisiten und Kulissen sind anzufertigen. Die Figuren, wie zum Beispiel Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer sowie Mascha und der Bär, unterliegen strengen Auflagen. Sie müssen genau so aussehen, wie die Originale in den Medien.

Die Tournee der Künstlerfamilie führt durch Süddeutschland und dauert ungefähr vier Monate. Danach folgen acht Monate Winterpause, die sie in ihrer Heimat Hirrlingen verbringen. Dort gibt es Auftritte in der Umgebung des Wohnorts. „In Tettnang haben wir ganz besonders liebe und hilfsbereite Nachbarn“ meinen Doris Sperlich und Schwiegersohn Michel. „Eigentlich fahren wir mit der Zeit eine ziemlich ähnliche Route, die uns zu Orten führt, an denen wir uns wohlfühlen.“