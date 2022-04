Mit erneuerbaren Energien zum Klimaschutz beitragen

Peter Adelmann befasst sich in seinem Vortrag am Donnerstag, 5. Mai, mit dem Thema „Solar für alle“ mit dem großen Potenzial der Sonnenenergie als Beitrag für den persönlichen Beitrag zum Klimaschutz. Der Vortrag im Zusammenhang der Veranstaltungsreihe „Klimaneutral 2040: Vom Wissen zum Handeln“ beginnt um 19 Uhr in der Aula der Elektronikschule Tettnang. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Reservierung laut Vorschau nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam mit der Elektronikschule Tettnang und der Bodensee-Stiftung veranstaltet.

Adelmann, Professor an der Technischen Hochschule Ulm sowie Leiter des „Institute for Decentralized Electrification, Education and Entrepreneurship“, will dem Publikum bei seinem Vortrag aufzeigen, dass praktisch alle – ob Hausbesitzer, Mieter oder Besitzer gewerblicher Immobilien – Solarenergie für eine wirtschaftliche und gleichzeitig umweltfreundliche Energieversorgung einsetzen kann. Mit der Kraft der Sonne könne nicht nur Elektrizität, sondern auch Wärme erzeugt werden.

Der Referent wird das Thema anhand vieler konkreter Beispiele beleuchten. Etwa wie ein Wohnhaus in Deutschland mit der umweltfreundlichen Energiequelle sowohl mit Strom und Wärme versorgt werden kann und dazu noch genügend Energie für Ladestation und Speicher hat. Außerdem soll es darum gehen, welche großen Vorteile der Einsatz von Solarenergie bei der Sanierung von Altbauten oder bei gewerblich genutzten Gebäuden haben kann.