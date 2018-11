Mit der Taschenlampe operieren

Egide Palata kommt aus der Demokratischen Republik Kongo. Er ist nicht nur Pastor des Missionarsordens der Oblaten, sondern auch Mediziner. Vor allem in weit abgelegenen Orten auf dem Land praktiziert er. „Wohltätigkeit und Nächstenhilfe“, sagt der ehrenamtliche Pfarrer, „das ist keine ‚Arbeit’, das ist mein Leben“. Gekommen ist er auf Einladung von Pfarrer Reinhard Hangst. Er war schon einmal für zweieinhalb Jahre in Deutschland – und ist damals in den Seelsorgeeinheiten Argental sowie Alingen-Ettenkirch-Oberteuringen zu Besuch gewesen und hat auch als Seelsorger ausgeholfen, dieses Mal für zwei Monate. Ende November geht es zurück in den Kongo.

Über seine Aufenthalte in Deutschland sagt der sympathische Pfarrer und Arzt aus Zentralafrika: „Ich habe viel gelernt – und gehe mit Dankbarkeit und Motivation zurück.“ Die Reise hat ihm eine Spenderin finanziert, die anonym bleiben möchte, eine gebürtige Laimnauerin, die mittlerweile aus der Gemeinde fortgezogen ist.

Zum Vortrag über Pfarrer Egides Wirken in Kongo hat sich das Laimnauer Gemeindezentrum am Donnerstag richtig gefüllt. Mehr als 70 Menschen sind gekommen, darunter auch viele aus Friedrichshafen und Umgebung. Extra Stuhlreihen werden aufgebaut. Im Wort, Bild- und Videovortrag erfahren die Besucher einiges über Pfarrer Palata, der 2004 zum Priester geweiht wurde und 2006 seine medizinischen Studien begann. Unter anderem war er zum medizinischen Praktikum 2015 in Mainz.

Thema des Vortrags ist die Situation in Kongo. Dort in den Dörfern im Urwald, in denen der Mediziner mit Priesterweihe hilft, herrschen ganz andere Bedingungen als in Deutschland. „Keine Geräte, kein Strom, kein fließendes Wasser“, so beschreibt Palata die Situation im Kongo von heute – und wenn operiert werden müsse, dann eben mit Taschenlampen. „Desinfiziert wird mit kochendem Wasser“, schildert er die Situation in den Krankenstationen auf dem Land. Und eine anstehende Zwillingsgeburt, werde eben über die Herztöne am Stethoskop diagnostiziert.

Die Zuhörer sind fasziniert von den, aus europäischer Sicht, extremen Bedingungen. Ein Foto zeigt zwölf Menschen in einem Kombi: ganz normale Taxifahrt. Gefährlich seien vor allem die Reisen zu entlegenen Orten, teilweise mit Motorrad und Chauffeur, durch unwegsames Gelände. Pannen, Überfälle und Unfälle seien tägliche Bedrohungen, sagt Palata.

Lautstarke Osterfeste

Der Pastor zeigt in seinem Beamervortrag aber auch, wie im Kongo Osterfeste oder Priesterweihen gefeiert werden – lautstark und fröhlich. „Bei uns wird das Gloria gesungen und getanzt.“ Für ihn stehe das „Gute Wort“ im Vordergrund. Es gebe überwiegend Menschen christlichen Glaubens in seiner Heimat. Die überwiegend von der Landwirtschaft lebende Bevölkerung von insgesamt 80 Millionen lebe in bitterer Armut, die politischen Verhältnisse seien schwiereig.

„Ich habe hier vor allem auch eine sozialpolitische Verantwortung“, betont Pastor Egide. „Wenn Patienten nicht behandelt werden und vor den Krankenstationen sterben, ist das schlimm“. Gesundheit ist im Kongo nicht durch Krankenversicherung oder den Staat unterstützt. Und das habe bei anhaltenden Gefahren durch Krankheiten wie Malaria, Polio, Hepatitis oder Ebola, zumal durch die herrschende Hygiene- und Ernährungsproblematik, besonders drastische Auswirkungen.

Pastor Egide fürchtet sich nicht, er möchte weiter helfen, „ka jambo“ auf Suaheli, möchte an der Sache dranbleiben. Und wenn möglich, komme er gerne mal wieder für eine Zeit nach Deutschland, an den Bodensee, sagt er.