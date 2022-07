Mit dem Tablet in den Wald: Interaktive Klimarallye für Familien

Die Klimarallye „Alarmstufe Grün“ gibt es außerdem am Sonntag, 17. Juli, bei Schloss Achberg. Das Waldpädagogikteam von Forst BW hat für Schulklassen vor den Sommerferien noch Termine frei. Anmeldungen sind auch kurzfristig möglich: www.waldbox.forstbw.de. Die Veranstaltungen finden beim Waldhaus Tannau oder auf Anfrage auch in den Wäldern am Rande des Schussentals statt.