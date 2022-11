Mit dem Schutzengel durch den Advent

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich wieder ohne Einschränkungen durch Baumaßnahmen oder Pandemie-Auflagen konnte Ende November die „Schutzengel-Aktion“ der Grundschule Kau in bewährter Form stattfinden. Schulsozialarbeiterin Christine Mall-Dick leitet seit Jahren dieses Projekt zum achtsamen Umgang und zur Stärkung des sozialen Miteinanders, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen und Studierenden der FH Weingarten. Die kreativen Angebote und Spielstationen kamen bei den Kindern, die in Tandems auf dem Schulhof unterwegs waren, bestens an und stimmten alle in besonderer Weise auf die kommende Adventszeit ein. Foto: M. Johler