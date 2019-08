Mit dem Räuber unterwegs in Pfullendorf anno 1820

In den nächsten Tagen pendeln die Temperaturen in leichten Wellen auf und ab. Damit stehen ein paar verhältnismäßig kühle, gerade zum Wochenende aber auch wieder sommerliche Tage an. Samstag und Sonntag sind durchaus gut über 25 Grad möglich, womit die Grill- und Badesachen wieder ausgepackt werden können.

Noch nicht ganz klar ist, wie viel Bewölkung sich in die Wärme mischt. Grund für dieses leichte Hin und Her ist der sogenannte Jetstream, ein Starkwindband in der Höhe, mit dem Tiefs von West nach Ost über uns hinweg ziehen.