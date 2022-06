Mit Outdoor-Schulprojekt 5000 Euro Förderung abstauben

Die Albrecht von Dewitz-Stiftung fördert mit dem Programm „Outdoor macht Schule“ auch 2022 wieder Schulprojekte. Interessierte können sich bis zum 19. Juli online bewerben.

Bei „Outdoor macht Schule“ werden außerunterrichtliche Schulprojekte mit bis zu 5000 Euro unterstützt, die sich aktiv mit den Themen Umwelt und Naturschutz und Bergsport sowie Alpine Sicherheit (inklusive Bergrettung) auseinandersetzen, teilt die Albrecht von Dewitz-Stiftung in einem Presseschreiben mit. Im Rahmen von Projektwochen, Seminaren oder einzelne Thementagen können Schülerinnen und Schüler die Umwelt und deren Schutz thematisieren, eigenständig ihre Ideen einbringen und umsetzen oder den Gemeinschaftsgedanken stärken. Wandertage unter Umweltgesichtspunkten, Clean-Up-Aktionen und Sicherheitsschulungen sind nur einige Beispiele für einen aktiven Einsatz, die durch „Outdoor macht Schule“ unterstützt werden können. Um einem möglichst großen Kreis eine Förderung gewährleisten zu können, sind Anträge für eine Fördersumme von maximal 5000 Euro pro Projekt möglich.

Seit dem Start des Programms im Jahr 2020 fördert die Vaude-Sport Albrecht von Dewitz-Stiftung wegen der hohen Nachfrage an Förderungen für Schulprojekte jährlich spannende Projekte von Schulen. Rettungsaktionen in den Bergen, wie beispielsweise die einer Schülergruppe im Kleinwalsertal Anfang Juni, zeigen, welche Herausforderungen das Wandern, insbesondere im alpinen Gelände, mit sich bringen kann. Die passende Route finden, eine Wanderskala verstehen, Wanderkarten zur Orientierung nutzen, das eigene Leistungsvermögen und mögliche Gefahren am Berg einschätzen – all das können Kinder und Jugendliche bereits im Rahmen von geförderten Schulprojekten selbst erlernen.

„Mit unserem Förderprogramm ,Outdoor macht Schule’ setzen wir uns dafür ein, die Natur und deren Potenziale für Kinder und Jugendliche erfahrbar zu machen. Durch die Verknüpfung der Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Bergsport entstehen lebendige Projekte, die die Selbstwirksamkeit und Kompetenzen der Teilnehmenden stärken und zu einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Wir möchten junge Menschen daher ganz besonders ermutigen, aktiv zu werden, eigene Projektideen zu entwickeln und ihre Perspektiven auf die Welt mit uns zu teilen“, beschreibt Antje von Dewitz, Vorsitzende des Stiftungsrates, die Zielsetzung des Programms. Mit Hilfe der Förderungen sollen wertvolle Erlebnisse und Erfahrungen für Schülerinnen und Schüler im Lebensraum Natur unterstützt werden. Die Ausschreibung geht bereits in die dritte Runde.

Anträge sind bis zum 19. Juli über das Online-Formular unter www.avd-stiftung.de/projektarbeit/outdoor-macht-schule möglich.