Mit dem „Königszug“ zum Ausflug

Bereits das zweite Jahr ist das Montfortfest coronabedingt abgesagt worden. Damit es nicht ganz ausfällt, hatte sich die Montfortfestkomission einige besondere Aktivitäten ausgedacht. So wurde für die Kinder der Wettbewerb „Basteln, sägen, hämmern, das etwas andere Montfortfest“ organisiert.

Mit viel Begeisterung beteiligten sich alle sechs Gruppen im Kindergarten Oberhof an dieser Aktion. So entstanden in der Krippe kleine Schlossgespenster, Hopfenranken aus Papier sowie das Tettnanger Wappen. Im Kindergarten wurde ein großes Gemeinschaftsbild mit Wappen und Bildern zum Montfortfest gestaltet. Außerdem wurden der Festumzug sowie der Königszug als Rollenspiel nachgespielt.

Die Tettnanger Bevölkerung konnte bei Facebook über die besten Aktionen der Kinder abstimmen. Besonders groß war die Freude, als wir erfuhren, dass die „Blaue Gruppe“ mit dem „Königszug“ den dritten Platz belegte und somit 50 Euro für die Gruppenkasse gewann. Mit diesem Geld wurde dann ein Ausflug organisiert.

Zuerst wurde der Schäferhofer Wald erkundet. Dort gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Auf einer Wiese im Schatten wurden die Picknickdecken für eine Rast ausgebreitet. Groß war die Freude, als uns zwei Elternteile mit gepackten Körben überrascht haben. Es gab alles, was zu einem richtigen Picknick dazu gehört: Baguette, Käse, Würstchen, Obst, Saft und als Nachtisch einen süßen Snack. Die Kinder ließen es sich ausgiebig schmecken.

Gut gestärkt ging es weiter zum Waldspielplatz. Dort konnten die Kinder noch toben und spielen, bevor sie von den Eltern abgeholt wurden.

Vielen Dank an die Montfortfestkomission für diese tolle Idee. Hoffentlich kann das Montfortfest im nächsten Jahr wieder in seiner vollen Pracht stattfinden.