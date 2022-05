Mit Blasmusik total steht Franziska Pech vor der Feuertaufe als Vereinschefin der Stadtkapelle Tettnang

Musik hat in Franziska Pechs Leben schon immer eine großen Stellenwert. Seit mehr als 20 Jahren spielt sie Querflöte bei der Stadtkapelle Tettnang, und nun wagt sie einen großen Schritt: Bei der jüngsten Hauptversammlung haben die Mitglieder sie zur Vorsitzenden gewählt. Damit ist sie gleichberechtigte Vorstandskollegin von Tobias Lutz, der das Amt schon seit zehn Jahren ausfüllt. „Ich freue mich sehr, dass wir ein so engagiertes Mitglied für den Vorstand gewinnen konnten“, kleidet Lutz die Tatsache in Worte, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen sei, als Franziska Pech auf seine Anfrage hin zusagte. Das tat sie übrigens an Heiligabend, und das sei natürlich ein tolles Geschenk für ihn gewesen.

Musik macht sie einfach glücklich

Als Franziska Pech, die in der Kapelle alle Sassa nennen, gefragt wurde, habe sie sich ein wenig Bedenkzeit erbeten, sei dann aber zu dem Schluss gekommen, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um mehr Verantwortung im Verein zu übernehmen. „Die Kinder sind jetzt größer, da kann ich abends auch einfacher gehen“, erklärt sie. Abgesehen von praktischen Überlegungen sei mit der Amtsübernahme auch ein großer Motivationsschub verbunden. „Und ein Verein funktioniert nur mit wechselseitigem Geben und Nehmen“, erklärt sie die Entscheidung – ohnehin sei sie jemand, die das, was sie tut, richtig macht und sich ihrer Aufgabe mit voller Kraft widmet. Dass Sassa Pech so gut im Verein verankert ist, liegt aber nicht nur an ihrer großen Liebe zur Musik. „Nach dem letzten Probentag und dem Kameradschaftsabend danach war ich so glücklich“, erinnert sie sich. Zwei Dinge kommen hier optimal zusammen: Das Musizieren an sich, und natürlich auch der Aspekt, es mit anderen gemeinsam zu tun. „Die Kameradschaft hat einen hohen Stellenwert für mich“, sagt sie.

Nun gibt es viel zu tun

Auf die kommende Zeit blickt die Lehrerin für Mathematik und Musik nun mit Spannung. „Ich muss im Moment noch viel fragen, aber ich bin optimistisch, dass das alles bald rundläuft“, sagt sie. Eine wesentliche Aufgabe, die sie von der bisherigen Vorsitzenden Rafaela Lehmann übernommen hat, beschäftigt sie bereits sehr intensiv: In ihren Bereich fällt die Organisation von Veranstaltungen, und mit dem Unterhaltungsformat „Blasmusik total“ am 21. Mai steht ihr ein großes Event ins Haus. „Dazu gehört unter anderem die gesamte Organisation der Bewirtung mit allem Drum und Dran“, beschreibt sie. Doch als Vorsitzende wirkt sie nicht nur mit Aufgaben im Hintergrund – am 21. Mai wird sie erstmals als Repräsentantin des Vereins im Rampenlicht stehen. „Tobi und ich teilen uns das, da bin ich sehr froh – und natürlich aufgeregt“, erzählt sie.

Endlich wieder Musik live auf der Bühne

In der Tat ist die Show- und Unterhaltungsveranstaltung in der Omnibushalle Strauss einer der Höhepunkte im Vereinsjahr. Die Kapelle tritt nicht nur selber auf, sondern macht aus der nüchternen Bushalle einen ansprechenden Veranstaltungsort, was jede Menge Arbeit für die Mitglieder bedeutet. Bereits am Donnerstag vor der Veranstaltung wird die Halle geputzt und ab Freitagnachmittag mit allem versehen, was es für ein Fest der Blasmusik braucht. „Wir sind nicht nur unseren Unterstützern und Sponsoren sehr dankbar, sondern auch dem Unternehmen Strauss, das uns die Halle seit so vielen Jahren überlässt“, so Tobias Lutz. Überhaupt freuen die Mitglieder sich enorm, dass die Veranstaltung nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder möglich ist, dass sie sich und ihre Musik vor Publikum präsentieren können.

Nach den zwei Coronajahren, in denen für die Stadtkapelle vieles nicht möglich war, blickt der Musikverein nun also wieder sehr optimistisch in die Zukunft. Und davon, dass in dem Verein buchstäblich vieles gut eingespielt ist, können sich die Besucher am 21. Mai dann selbst überzeugen.