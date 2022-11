Mit Bildergalerie: Martinimarkt wartet mit Tradition und Leckereien auf

Schwere Absperrungen sind am Martinimarktdienstag beim Zugang Schlossstraße ins Auge gefallen – verbunden damit, dass danach zunächst, nicht wie gewohnt, verschiedene Stände aufgebaut waren. Das Marktgeschehen hat nämlich erst am Montfortplatz begonnen.

Hier gab’s reichlich traditionelle Waren, wie Kleider und Spielzeug aller Art. Eine Dame aus Obereisenbach ist mit ihrem Vater, der eine Gehhilfe benutzt, am Bürstenstand, wo er die Qualität prüft. „Für uns ist das schöne Tradition“, sagt sie und ergänzt: „Bestellt man das, passt es halt oft nicht, deswegen lieber anfassen, bar bezahlen und mitnehmen.“ So funktioniert wohl der Markt.

Standbetreiber Günter Schwer kommt gerne wieder

Auch für das leibliche Wohl gibt es so einiges, was man sonst nicht an jeder Ecke findet. „Wir kommen seit 15 Jahren her – und sind sehr zufrieden“, findet Standbetreiber Günter Schwer und fügt hinzu: „Die nächsten zehn Jahre kommen wir bestimmt wieder“, sagt’s und packt Original Bären-Schmidt-Magenbrot in die Tüte.

Anders ist das für manche, die ihr spezielles Reinigungsmittel nur auf einem solchen Mrkt finden. Da hat sich an einem Stand eine richtige Schlange gebildet. Gut läuft das Geschäft wohl auch mit Edelstahlschälern. „Das ist der ultimative Schäler“, heißt es an einem Stand. Virtuos, mit stimmlichem und handwerklichem Einsatz vorgeführt, duftet es nach Gemüsespaghetti. Einige Meter weiter hat der Schäler „eine ganz besondere Qualität – und es gibt Ersatzteile.“ Deswegen ist auch ein Kunde aus Tettnang an den Stand von Alfons Müller gekommen. Sein toller HaRa-Schrubberhalter braucht ein Ersatzteil, und Müller bietet an, nächste Woche beim Krämermarkt in Friedrichshafen die Sache zu regeln.

„Hexen on the road“ setzen auf Parmesan und Pasta

Einen in Tettnang neuen Stand betreiben Petra und Maxim aus Schönberg als „Hexen on the road“. Am Stand gibt es Pasta mit frischem Parmesan aus dem Ring. Traditionell vor Ort ist seit Jahren Immanuel Hinz mit seinem Gewürz- und Kräuterstand. Neben vielen Tütchen fällt das Angebot an „Liebeskräutern“ auf. „Die gehen hier schlecht, die Tettnanger brauchen wohl keine Liebeskräuter“, witzelt Hinz, und an die Kundinnen gewandt scherzt er: „Die bekommen Sie natürlich auch diskret eingepackt.“

Einige Händler waren nicht vor Ort, aber den Martinimarkt gibt es wohl im nächsten Jahr wieder.