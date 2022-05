Mit Bildergalerie: Diese Oldtimer sind bei der ADAC Württemberg Historic durch Tettnang gerollt

Glänzender Lack, schimmerndes Metall, bester Motoren-Sound und dazu strahlender Sonnenschein: Zahlreiche Automobilfans haben am Samstagnachmittag die Oldtimer der 21. ADAC Württemberg Historic schon gespannt erwartet und sind voll auf ihre Kosten gekommen.

Die Oldtimer legen auf der Tour durch Oberschwaben auch einen Stopp in Tettnang ein. (Foto: Annette Rösler)

Mehr als 100 kostbare Raritäten aus den Jahren 1924 bis 1992 rollten über die Montfortstraße in Richtung Neues Schloss, um dort einen Boxenstopp in passendem Rahmen einzulegen.

Auf dem Weg dorthin überreichten die Hopfenprinzessinnen Carolin Steuer und Hannah Wagner den Gästen durchs Autofenster ein flüssiges Hopfen-Präsent der Stadt Tettnang und Moderator Christoph Karle stellte die einfahrenden Oldtimer vor, die zum Teil weite Strecken zurückgelegt hatten, um an der zweitägigen Oldtimer-Ausfahrt dabei sein zu können.

Eine der wenigen Frauen am Steuer

Ein besonderer Gruß ging an eine der wenigen Frauen am Steuer, Sabine Lauer, Fahrerin eines BMW 2000 CS, Baujahr 1966, die mit ihrer Mutter Ursula Lauer zum elften Mal bei der Oldtimer-Ausfahrt an den Start ging. Bei der ADAC Historic werden sportliche und touristische Aufgaben gewertet. Auch Zustand und Geschichte des Fahrzeugs spielen dabei eine Rolle.

Auf Tuchfühlung mit den Schmuckstücken konnten die Oldtimerfans dann im Schlosspark gehen und Blicke auf Motoren und Cockpits werfen.

Die Fahrer, wie schon erwähnt meist männlich, allerdings begleitet von Beifahrern beiden Geschlechts, waren gern bereit, Fragen zu beantworten. So auch Elke Fuchs und Carlo Lackerbauer, die ihre Leidenschaft für Oldtimer teilen. Sie fahren einen Austin Healy 100M Le Mans, Baujahr und Erstzulassung 1955.

Drei Mal sei dieser Wagen bei berühmten Autorennen in Le Mans (Frankreich) und Goodwood (UK) gestartet, erzählten sie. „Wir fahren rein aus Spaß bei der ADAC Historic und genießen die ruhige gleichmäßige Geschwindigkeit.“

Ein Wagen, wie auch Elvis Presley ihn besaß

Etwas ehrgeiziger wirkten Christian Schoch und Elmar Köhnlein aus Oldenburg, die einen Vauxhall Special Dragon ihr Eigentum nennen. Während sie angestrengt ihr Bordbuch studieren, erzählen sie nebenbei, dass sie den Wagen aus Einzelteilen haben bauen lassen. Fünf Jahre habe es gedauert, bis er fertig war. Baujahr und Erstzulassung dieses Modells war im Jahr 1932.

Von Ehrgeiz und dem Begriff „Oldtimer Rallye“ wollten Georg und Ursula Müller aus Ludwigsburg nichts wissen. Sie nennen sich „Oldtimer-Wanderer.“

Der liebenswerte NSU Prinz 4, der seit 1980 in ihrem Besitz ist, war früher das Zweitfahrzeug der Familie. Das erste Mal zugelassen wurde er 1970. Da er mit drei Kindern zu klein wurde, legte man ihn 1989 in der Garage still. „2009 haben wir ihn aus dem Dornröschenschlaf erweckt und genießen seitdem Oldtimerausfahrten wie die ADAC Württemberg Historic“ so das Ehepaar.

Das Auto ist von Bosch, hat 30 PS und mit 75 Stundenkilometern Geschwindigkeit kommen wir gemütlich voran.“ Leuchtend rot präsentiert sich der MG MGA, Baujahr 1956, von Klaus Spandöck und Marion Kern aus Heidelberg. Eines dieser Modelle sei der Dienstwagen von Joachim Fuchsberger gewesen, berichteten sie. Auch Elvis Presley und Peter Kraus hätten so ein Automobil besessen.

Route führt über mehrere Stationen

Und wer lenkt das schicke Cabrio? Marion Kern lacht: „Obwohl das Auto mir gehört fährt Klaus Spandöck. Er fährt einfach besser.“ „Das Hirn ist aber Marion als Beifahrerin“ bemerkt Klaus Spandöck charmant.

Ins Auge sticht auch ein roter Chevrolet Thriftmaster 3100, Baujahr und Erstzulassung im Jahr 1948. Josef und Christine Elsensohn aus Rankweil in Österreich haben ihn, wie sie sagen, als Schrottauto gekauft und drei Jahre lang restauriert. Mit Erfolg, der Pick-up kann sich sehen lassen.

Die Route der ADAC Historic führte vom Start- und Zielpunkt am Festplatz in Weingarten mit Stopps am Höchsten, in Heiligenberg, Pfullendorf, Uhldingen und Markdorf bis nach Tettnang.

Zurück in Weingarten hatten die Juroren Ronald Ihrig und Engelbert Rozijn die schwierige Aufgabe, die Sieger zu bestimmen. Eine gemeinsame Abschlussfeier im Best Western Hotel in Weingarten rundet die 21. ADAC Württemberg Historic ab.