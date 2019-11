Missionseifer oder Abenteuerlust?

Ein einziger Platz ist am Dienstagabend bei der Lesung von Gabrielle Alioth aus ihrem jüngsten Roman „Gallus, der Fremde“ in der Stadtbücherei frei geblieben. Büchereileiterin Cosima Kehle, die gemeinsam mit Spectrum Kultur zur Lesung eingeladen hatte, erinnerte daran, dass die Autorin vor elf Jahren beim „Lebendigen Barockschloss“ ihren Roman „Der prüfende Blick“ über die Malerin Angelika Kauffmann vorgestellt hatte. Die seit 1984 in Irland lebende Schweizerin erinnerte sich an die innere Bindung Tettnangs mit seiner Galluskirche an den iro-schottischen Gallus und bot daher die Lesung an, ein Angebot, das mit Freuden angenommen wurde.

Die Autorin, die in Basel und Salzburg Wirtschaftswissenschaft und Kunstgeschichte studiert hat, hat ihre Schweizer Heimat mit einem anderen Land vertauscht, so wie Gallus seine irische Heimat, eine Gemeinsamkeit, die sie mit dem Heiligen verbindet und sie Fragen stellen lässt: Warum hat er sie verlassen, warum wollte er in einem anderen Umfeld leben? Was bedeuten uns Orte, was geschieht, wenn wir sie verlassen?

Wenig wissen wir über Gallus‘ Geschichte. Eine frühe Columbanus-Biografie von Jonas von Bobbio erwähnt ihn, ist aber unvollständig, zwei Viten über Gallus, die im 7. und 9. Jahrhundert auf der Reichenau geschrieben wurden, seien bereits aus einer Zeit der Legendenbildung. Die Historiker tun sich daher schwer. Als Schriftstellerin aber könne sie ihre Phantasie sprießen lassen, die Lücken in den Fakten mit Fiktion und Spekulation füllen. Damit nicht genug, hat sie drei Erzählebenen miteinander verflochten und so hochinteressante Perspektiven geöffnet. Gern hätte sie ihn selbst befragt, daher hat sie eine Frau eingebunden, die den alten Gallus befragt, und eine heutige Frau, die wie Gallus ihre Heimat verlassen hat und in der neuen Heimat eine Fremde bleibt.

War es wirklich der Wille zu missionieren, die damals Columban mit zwölf Mönchen, darunter der 20-jährige Gallus, dazu trieb, ihr Kloster in Bangor zu verlassen, oder steckte eine gute Portion Abenteuerlust dahinter? Können wir wissen, was in ihren Köpfen vorging?

Im Wechsel von Erzählen und Lesen führt Gabrielle Alioth an dem Abend ihre Sicht auf den Heiligen plastisch vor Augen, erzählt von der Überfahrt, von der Reise quer durch Europa, von 20 Jahren im Elsass und von der schier undurchdringbaren Wildnis in früher Zeit, als nur sehr wenige Menschen am Bodensee lebten. Sie erzählt, wie sich hier in Brigantium, dem heutigen Bregenz, die Wege von Columban und Gallus trennten.

Es macht der Autorin sichtlich Vergnügen, dem sehr aufmerksam mitgehenden Publikum ihre Version vom Leben des Heiligen Gallus zu erzählen. Viele Fragen gibt es hinterher, zu den Motiven der Mönche, auch zur Rolle der Reichenau, die ihre Blüte erst Jahrhunderte später erlebte. Gallus und besonders das Stiftsarchiv in St. Gallen spielen auch heute noch eine bedeutsame Rolle. Wann immer in der Region ein besonderes Jubiläum begangen wird, finden sich die Wurzeln im Stiftsarchiv St. Gallen. So wirkt der Heilige Gallus immer noch kräftig mit.