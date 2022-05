Mineralwasser oder Leitungswasser? Bei dieser Frage scheiden sich die Geschmäcker

Es ist eine ewige Frage: Während manche auf prickelndes Mineralwasser aus der Flasche schwören, setzen andere auf das kühle Nass aus der Wasserleitung. Doch warum ist das eigentlich so?

Linda Egger: „Leitungswasser schont Ressourcen“

Linda Egger (Foto: Daniel Drescher)

Wir haben das Privileg, dass in unseren Graden das Trinkwasser eine ausgezeichnete Qualität hat und direkt aus dem Wasserhahn getrunken werden kann. Warum also das Wasser in Flaschen einkaufen und nach Hause schleppen, wenn es doch schon da ist? Leitungswasser trinken schont zusätzlich Ressourcen, die bei Mineralwasser zum Beispiel durch die Abfüllung, die Flaschen sowie den Transport anfallen.

Auch Pfandflaschen wegbringen kann man sich getrost sparen. Wer statt stillem Wasser lieber prickelnde Kohlensäure mag, kann sich eine Sprudelanlage holen und ganz nach Bedarf sein eigenes Sprudelwasser herstellen. Und wenn das Trinkwasser ganz besonders rein sein soll, gibt es einfache Wasserfilter, in denen das Leitungswasser vor dem Verbrauch nochmals gefiltert wird.

Gerade in Regionen, in denen das Wasser sehr kalkhaltig ist, bringt das zusätzlich den Vorteil, dass auch Kalk durch den Filter gebunden wird und Geräte wie Wasserkocher und Co. seltener entkalkt werden müssen.

Mark Hildebrandt: „Mineralwasser bietet Vielfalt“

Mark Hildebrandt (Foto: sz)

Was gibt es Schöneres als einen Schluck schmackhaften Mineralwassers? Natürlich, es ist teurer als Trinkwasser aus dem Hahn, aber dafür ist auch die Vielfalt größer. Egal ob man es salziger oder eher neutral mag, Wert auf bestimmte Mineralien legt oder es prickelnd, medium oder still genießen möchte: Wasser ist nicht gleich Wasser. Und mit dem Griff zur Sprudelflasche ist es möglich, etwas für jeden Geschmack zu finden.

Die Mineralbrunnen bemühen sich, klimaneutral zu werden. Manche sind da schon recht weit, sodass Verbraucher da je nach Quelle auch ein ruhiges Klimagewissen haben können. Auch gilt hier wie bei jedem anderen Lebensmittel: Regional ist Trumpf – so sind Lieferwege von vornherein kurz.

Natürliches Mineralwasser ist genau das: natürlich. Unverändert landet es aus der Tiefe in der Flasche. Aber natürlich entbindet das Verbraucher nicht von der Pflicht, sich zu informieren: Wer hier mündig unterwegs ist, findet auf jeden Fall gute Hersteller, die ein sicheres Produkt und auch mal Abwechslung bieten.