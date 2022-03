Milla und die Small Town Mates spielen am Samstag im Flieger

Die Small Town Mates, eine neue Pop-Rock-Formation mit Musikern aus Friedrichshafen und Ravensburg, gibt am Samstag, 5. März, ihr Debüt im Flieger in Tettnang. Zuvor spielt Milla (Foto) aus Wuppertal. Die Small Town Mates entwickelten sich ursprünglich aus einem Studioprojekt und überzeugen laut Veranstalter Hardy Huber live mit eigenen Songs mit Ohrwurmcharakter und viel Spielfreude. Die Band stellt an dem Abend ihre neue CD, produziert von Yogi Lang München (der auch schon Ray Wilson und Genesis produzierte), vor. Wer vorab reinhören will: Die CD gibt es bei Itunes, Spotify und Amazon Prime Music. Auf der Bühne stehen Thomas Budsa (Gitarre, Vocals), Thorsten Weiss (Bass, Vocals), Wolfgang Klug (Keyboard/Vocals), Dirk Meiners (Drums/Vocals) und Verena Dewein (Vocals). Vorab unterhält Milla mit Balladen, Country und Heartbreakern, wie es weiter heißt. Er spielt Songs seines aktuellen Albums „Milla. Outside.“, das ebenfalls bei allen gängigen Streamingdiensten abrufbar ist. Foto: Milla