Milla präsentiert „Outside“ im Flieger

Der Gitarrist und Songwriter Milla aus Wuppertal steht am Samstag, 30. April, ab 20.30 Uhr auf der Bühne im Flieger in Tettnang. Mit dabei hat er seine Begleitband und sein neues Album „Outside“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

Der extrovertierte Frontmann der Wuppertal Kult-Band Bullfrog und langjährige rockige Part in „om Wageners Rock Show „Little Wing and Friends“ zeigt sich hier von einer eher anderen Seite. Country-Music, Rockabilly und emotinale Balladen kennzeichnen die Scheibe. Neben vielen Songs vom neuen Album, ist bei Milla Rock’n’Roll, Randale und Rampensau genauso angesagt wie unvermeidlich, so die Ankündigung weiter. Special Guest ist Lilly, Liane Schwarz-Preiss, die Frontfrau der Rockabilly Formation „Tuesday Four“.