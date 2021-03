Metzgergesellin Katrin Gössl peilt als nächstes den Meister an

Im August 2020 hat die 26 Jahre alte Katrin Gössl ihre Prüfung zur Fleischerin abgelegt. Seither arbeitet sie im Betrieb der Eltern mit, einer alteingesessenen Metzgerei in der Tettnanger Montfortstraße. Angela Schneider hat Katrin Gössl gefragt, was sich seither getan hat und was ihre Zukunftspläne machen.

Vor einem halben Jahr haben Sie die Prüfung zur Metzgerin mit Bravour bestanden. Wie war die erste Zeit als Gesellin?

Eigentlich gar nicht so viel anders als die Zeit der Ausbildung zuvor. Ich bin bei meinem Papa vor allem in der Produktion tätig, arbeite aber auch immer wieder im Verkauf und im Büro mit, damit ich auch in diesen Bereichen noch mehr Routine bekomme. Ich versuche einfach, neue Sachen zu lernen, denn nach zwei Jahren Ausbildung kann man ja noch längst nicht alles! Die Mischung macht’s – und ich habe es gut erwischt, weil der Wechsel zum Beispiel zwischen dem Zerlegen von Fleisch, dem Herstellen von Wurst oder dem Bedienen von Kunden genau das ist, was ich haben wollte. Es wird nicht langweilig.

Und peilen Sie weiterhin die Meisterprüfung an? Wird das in Corona-Zeiten eine besondere Herausforderung?

Das habe ich geplant und mich für die Meisterschule in Landshut angemeldet. Wenn es coronamäßig klappt, bin ich dort ab September in der Meisterausbildung. Die Schule ist eine Vollzeitschule, das geht bis Dezember. Die Ausbildung besteht aus vier Teilen, einem praktischen und fachtheoretischen Teil, einem betriebswirtschaftlichen Teil und einer Ausbilderprüfung. Den betriebswirtschaftlichen Teil kann ich mir anrechnen lassen, weil ich zuvor Betriebswirtschaft studiert habe. Und die Schule gehört bei uns im Süden auf jeden Fall zu den renommierten Anbietern.

Zusammen mit zwei Berufskolleginnen rühren Sie innerhalb der Metzger-Innung kräftig die Werbetrommel für mehr Ausbildungsnachwuchs. Wie ist die Resonanz auf Ihre Kampagne?

Innerhalb der Innung, also von Kollegen und den Mitgliedsbetrieben, bekommen wir sehr gute Rückmeldungen. Für die Betriebe gab es Flyer und Plakate mit den Bildern von uns drei Mädels. Für Veranstaltungen oder Tage der offenen Tür haben wir auch große Aufsteller produzieren lassen, die kamen bisher aber noch nicht zum Einsatz. Natürlich hoffen wir nun, dass sich durch diese Werbung noch die eine oder andere Bewerbung ergibt. Allerdings ist es derzeit sehr schwierig, die Schüler direkt zu erreichen. Ich kann im Moment nicht an die Schulen gehen und für die Ausbildung werben. Ausbildungsbeginn ist normalerweise im September und die Bewerbungen laufen meistens im Frühjahr. Generell muss unser Handwerk eben sehr um Auszubildende kämpfen, Corona hat das zusätzlich erschwert.

Und wie hat den Kunden der Metzgerei die Werbeaktion gefallen?

Die Reaktionen im Laden waren ebenfalls sehr gut, viele fanden das wirklich toll.