Metzgerei Gössl dankt 15 Mitarbeitern für 310 Jahre Betriebstreue

Ihre Betriebsfeier hat die Metzgerei Gössl vor Kurzem mit den Ehrungen für langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verknüpft. Dazu weilte die Tettnanger Delegation mit mehr als 20 Gästen im Restaurant Meersalz/Boutique Hotel Friesinger in Kressbronn.

Hier sollte es jedoch kein normales Betriebsessen im herkömmlichen Sinne geben, sondern ein interaktives Kochevent im Stile eines Vier-Gänge-Menüs. Bei diesem konnte dem Eigenbericht zufolge jeder, der wollte, mitkochen – wobei mit Erik Essink der Chef des Hauses persönlich dabei anleitete. „Super interessant und sehr lecker“ war die häufigste Rückmeldung aus der Runde.

Was den passenden Rahmen bot, um 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit mit der offiziellen Ehrenurkunde der Handwerkskammer Ulm auszuzeichnen. Dies sind: für zehn Jahre: Christian Bär. Für 15 Jahre: Rosemarie Sabo, Claudia Martin, Renate Summer, Petra Auer, Katrin Weckwerth, Sabrina Rizzato. Für 20 Jahre: Manuela Blaser, Hilde Klose, Viktor Schott, Susanne Söllmann. Sie wurde im Vorjahr in die Rente verabschiedet bzw. hatte an diesem Tag nochmal ihre offizielle Ausstandsfeier.

Für 25 Jahre: Ulrike Maisel. Für 30 Jahre: Angelika Ullmann, Heike Pfender. Für 45 Jahre: Alexandra Egger (“Spitzenreiterin“ mit insgesamt 46 Jahren). Ihnen allen galt der von Herzen kommende Dank der Familie Gössl für die jahrelange Treue, den Arbeitseinsatz und die Kollegialität. „Wir sind sehr stolz darauf, so loyale Mitarbeiter/innen zu haben und freuen uns auf die kommenden gemeinsamen Jahre“, heißt es dazu von Claudia und Rainer Gössl sowie Tochter Katrin seitens der Geschäftsführung.

Seit 1958 befindet sich die Metzgerei in den Händen der Familie Gössl. Inzwischen sind dort in der Montfortstraße knapp 25 Mitarbeiter beschäftigt.