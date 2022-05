Metzgerei Forster ehrt 24 Team-Mitglieder

Nach einer längeren Zwangspause hatten die „Metzgerei Forster“ und das „Forsters“ am vergangenen Samstag zum Teamfest ins Dorfgemeinschaftshaus Oberdorf eingeladen. Anlass war auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit langer Betriebszugehörigkeit zu danken und dei Teammitglieder zu ehren.

Hildegard Bentele gehört nun seit 50 Jahren zum Forster-Team, heißt es in einer Mitteilung des Betriebss. Sie begann ihre Lehre im Tettnanger Betrieb und ist nun bereits in der dritten Generation als Fachverkäuferin tätig. Baptist Sterk ist ebenfalls seit seiner Lehre – seit 45 Jahren – Vollzeit in Produktion und Kommissionierung beschäftigt.

Seit 40 Jahren ist Roland Sauter mit dabei. Neben seinem Gasthaus „Scharfes Eck“ im Tobel ist er flexibel in der Zerlegung sowie im Ladengeschäft der Metzgerei Forster tätig. Ute Wielath wurde für 35 Jahre Treue als kompetente Fachverkäuferin geehrt.

Auch 1997 war ein gutes Jahr, weil gleich drei Fachverkäuferinnen in den Betrieb kamen und nun ihr 25jähriges Jubliäum feiern. Dies sind Iris Balke, die kompetent und zuverlässig mit dem Frischemobil unterwegs ist. Michaela Weber, die Vollzeit-Verkäuferin in Jettenhausen, sowie Gisela Piller, die nach Renteneintritt nach wie vor als Aushilfe unterstützt.

Ein 20jähriges Jubiläum feierten Ljubica Krajina und Petra Stahr. Seit 15 Jahren sehr wichtige Mitglieder im Verkaufstesm sind Brigitte Burkhart, Claudia Weiß und Linda Kvas. Adolf Hilebrand und Herbert Gessler sind nun seit 15 Jahren als Aushilfsfahrer unterwegs. Martina Küpper darf auf 15 Jahre als erste Fachkraft in der Verpackung zurückblicken.

Seit zehn Jahren dabei sind: Raphiu Sowemimo, Irina Ratz, Gürsel Colagyir, Monika Zagaras, Carmen Thon, Gabriele Luikard, Simon Piller und Sonja Mohne.

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Waltraud Rait, Rudolf Stohr, Irmgard Löscher, Margarita Hanke und Stefan Pferd wurden beim Fest in die Rente verabschiedet. Erwin Egger, der 2020 nach unglaublichen 49 Jahren Betriebszugehörigkeit in Rente ging wurde genauso wie Ana Brkic– sie war von 1982 bis 2019 Köchin im Forsters – beim Betriebsfestes nachträglich verabschiedet. Ab Juni diesen Jahres geht auch Erwin Wielath in den Ruhestand. Er ist seit 49 Jahren und damit seit seiner Lehre bei Max Forster in Vollzeit und mit absoluter Leidenschaft als Metzger am Kutter tätig. Die Familien Forster und Kiechle bedankt sich für die Loyalität und überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeiten.