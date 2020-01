Menschen mit Handicap wollen sich in Tettnang vernetzen

Sich vernetzen, austauschen und etwas bewegen – das ist das Ziel einer neuen Gruppe für Menschen mit Handicap. Das erste Treffen der Gruppe findet am Donnerstag, 24. Januar, ab 19 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement statt. Jeder, der sich angesprochen fült, ist willkommen, seine Ideen einzubringen, erklärt Melanie Friedrich, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Tettnang.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die Tettnangerin Heidi Hirschmann erstmalig die Idee, eine Gruppe für Menschen mit Beeinträchtigung zu gründen. Daraufhin trat sie mit Melanie Friedrich in Kontakt und schilderte ihr den Vorschlag. Eine weitere ihrer Ideen ist bereits zur Umsetzung gelangt: Im vergangenen Herbst fand die erste Tettnanger Kleidertauschparty statt – ebenfalls auf Anregung von Heidi Hirschmann.

Mit ihrem neuen Projekt möchte die Tettnangerin nun möglichst viele Menschen ansprechen: „Ziel ist, dass Tettnang noch mehr Schwung bekommt und da ich bereits länger erfolglos nach einer derartigen Gruppe gesucht habe, wollte ich dann einfach selbst eine gründen“, erzählt Heidi Hirschmann. Ihr gehe es dabei zwar auch um nette Kontakte, gegenseitige Hilfe und Austausch, aber auch um die Frage, wie Menschen mit Beeinträchtigung in Tettnang besser leben können, um sich wohlzufühlen. „Ich hoffe, dass sich viele angesprochen fühlen. Es ist nicht wichtig, ob die Teilnehmer einen Schwerbehindertenausweis besitzen. Ich möchte an dem Abend einfach schauen, was für Themen von Interesse sind“, sagt sie.

Eine Voranmeldung ist nicht nötig, Interessenten könnten spontan vorbeikommen. Flyer, die auf den Start der Gruppe hinweisen, liegen bereits im Stadtcafé, im Rathaus und in der Anlaufstelle für Bürgerengagement aus. „In der ersten Begegnung geht es in erster Linie darum, zu schauen, in welche Richtung es gehen soll“, sagt Melanie Friedrich. Bei einem kleinen Vesper und Platzmöglichkeiten für bis zu 40 Personen können die Anliegen und Themen diskutiert werden. „Es wird Raum gegeben, um über Wünsche und Lösungswege zu sprechen“, so Friedrich, die auch die Moderation der Begegnung übernehmen wird.

Wer am 24. Januar keine Zeit hat, aber dennoch an der Gruppe interessiert ist, Unterstützungsbedarf benötigt oder Fragen hat, kann sich bei Melanie Friedrich unter Telefon 07542 / 51 01 07 melden oder per E-Mail an