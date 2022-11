„Mein Verein, ein Verein“ – TSV-Fußball lebt es vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange ist es her, dass es bei einer Versammlung der Fußballer mehr als 50 Interessierte im TSV-Vereinsheim waren. Jüngst hob Abteilungsleiter Christian Rasch vor 51 Anwesenden ein „extrem tolles Team“ hervor. Sportlich wie im Umfeld stimme die Richtung. Jugendleiter Andreas Müller bestätigte dies: „Mein Verein, ein Verein“ – dies lebe Rasch vor. Im Ergebnisdienst tauchten Meisterschaften und Titel auf, die die TSV-Junioren 2021/22 errangen.

Sind es bei den Jungs 255 Spieler in 13 Teams, so kommen bei den Juniorinnen 65 Mädchen hinzu. Armin Weiss schilderte, dass der „unheimliche Zulauf“ 2022/23 anhält. Siege und Meistertitel fehlten nicht, im Vordergrund stand die individuelle Entwicklung.

Den Werdegang von Frauen II und I schilderte Karin Rasch-Boos als sportliche Leiterin, samt Erfolgen wie Aufstieg und Pokalsieg sowie Rückschlägen wie dem Oberliga-Abstieg.

Auf die Spielzeiten der Aktiven ging Peter Biberger in Vertretung von Thomas Helm ein, mit Meisterschaften der Herren II und I plus Bezirkspokalsieg. Stehende Ovationen löste der Dank an Rasch aus. Im AH-Bericht stand die Kooperation mit dem SC Bürgermoos im Fokus, die seit Oktober 2021 ein Gewinn ist.

Das Amt als Kassiererin gab Melissa Berge an Sara Biberger weiter, samt Zusicherung, als „Backup“ zur Seite zu stehen. Berge hob hervor, was im Hintergrund alles finanziert werden muss – sechsstellige Beträge bei Einnahmen wie Ausgaben. Im Ausblick tauchen „Brocken“ wie die Bewässerung Hauptfeld (35000 Euro) auf. Dem stehen Einnahmen gerade aus Mitgliedsbeiträgen, Zuschüssen (17200 Euro von der Stadt für die Plätze) und Sponsoring entgegen. Erstere sind für 2023 mit 52000 Euro berechnet. 649 Mitglieder zahlen sie und berappen 2023 acht Euro je Aktivem, ersten und zweiten Kind mehr – was 4000 Euro im Jahr ausmacht und bei einer Enthaltung gebilligt wurde.

Rasch hatte dann die „schwere Aufgabe“, Rainer Gössl zu verabschieden, der nach 33 Jahren im Beirat nicht mehr kandidierte. Ergebnis der von Jürgen Weißenrieder (Gesamtverein) geleiteten Wahl: Abteilungsleiter Christian Rasch, Stellvertreter Armin Weiss, Niklas Wensing, Finanzverwaltung Sara Biberger, Schriftführer Peter Biberger, sportliche Leitung Herren Thomas Helm Jürg Dannecker, bei den Frauen Karin Rasch-Boos, Armin Weiss. Beirat: Tamara Holzberger, Hansi Dannecker, Frank Stohr, Claus Veser, Thomas Zech.