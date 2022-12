Mehrere Autos an Unfall beteiligt

Ein Verletzter, Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich und eine Sperrung der Bundesstraße waren die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der B 467 bei Tettnang ereignet hat. Ein 50-Jähriger war mit seinem Autoanhänger-Gespann von Kressbronn in Richtung Tettnang unterwegs und verlor laut Polizeibericht auf Höhe von Reutenen Ladung. Um diese wieder aufzusammeln hielt er am Straßenrand an und aktivierte die Warnblinkanlage seines Autos. Sowohl ein folgender VW-Fahrer als auch die Fahrerin eines Fiat 500 erkannten die Situation und bremsten rechtzeitig. Ein hinter den beiden fahrender 50 Jahre alter Audi-Fahrer war jedoch offenbar überrascht und fuhr auf den Fiat der vorausfahrenden 59-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat gegen den VW vor ihr geschleudert und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Sowohl am Audi als auch am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. Am VW entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis etwa 18.45 Uhr teils voll gesperrt werden.