Mehr als ein Unentschieden ist für den TSV nicht drin

Die Fußballfrauen des TSV Tettnang und des FV Löchgau haben sich am zehnten Oberligaspieltag 1:1 unentschieden voneinander getrennt. Für die Tettnangerinnen ist es das vierte Remis aus neun Partien. Trotz einer sichtbaren Leistungssteigerung zur Vorwoche konnte sich das TSV-Team nicht entscheidend durchsetzen – und kurz vor Ende den späten Ausgleichstreffer hinnehmen.

Die Gäste aus Tettnang zeigten sich von Beginn an bissig. Die wieder verfügbare TSV-Spielführerin Mona Blank sowie Zugang Nina Schmid sorgten im Spiel für die nötige Stabilität und frischen Wind. So konnte der FVL immer wieder zu eigenen Fehlern gezwungen werden.

Das wurde schließlich belohnt: In der 36. Spielminute erkannte Blank, dass die Keeperin des FVL zu weit vor dem Tor stand und schoss den Ball aus rund 30 Metern über die Torhüterin hinweg zu 1:0-Führung des TSV. „Die Führung ging absolut in Ordnung. Unsere Taktik ging voll auf“, freute sich TSV-Coach Haag im Rückblick und fügte hinzu: „Die Mädels haben sich heute deutlich gesteigert, im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Derendingen.“

Löchgau kommt besser ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen etwas besser ins Spiel und setzten den TSV mehr und mehr unter Druck. Tettnang versuchte, über Konterangriffe einzelne Akzente zu setzen. Die Zuschauer sahen nun ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. „Wir hatten sogar noch eine hundertprozentige Chance, das zweite Tor zu machen, konnten diese aber nicht nutzen“, so Haag.

Ausgleich in der Schlussphase

Stattdessen war es der Gegner, der einen klassischen Konterangriff in der 82. Minute erfolgreich zu Ende spielte und so zum späten 1:1-Ausgleich kam. „Trotz der Punkteteilung sind wir mit der heutigen Leistung sehr zufrieden. Das, was wir uns vorgenommen haben, hat funktioniert. Dass es am Ende kein Sieg geworden ist, ist dennoch schade.“