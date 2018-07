Meet & Greet mit James Blunt zu gewinnen

Das musikalische Großereignis am Neuen Schloss in Tettnang rückt näher: Vier Tage tritt beim Regionalwerk Bodensee-Schlossgarten Open Air eine musikalische Größe nach der anderen auf. Den Auftakt am Donnerstag, 26. Juli, bestreitet mit James Blunt gleich ein ganz Großer. Los geht das Konzert um 19.30 Uhr.

Für manche wird es exklusiv: Die Schwäbische Zeitung verlost einmal zwei Karten für ein Meet & Greet mit dem Künstler. Wenn Sie die Karten gewinnen möchten, dann müssen Sie nichts weiter tun als eine E-Mail mit dem Betreff „James Blunt“ sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an die nachfolgende E-Mailadresse zu schicken: gewinnspiel.tettnang@schwaebische.de

Einsendeschluss ist Mittwoch, 18. Juli, 23.59 Uhr. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauffolgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.