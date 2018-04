Meckenbeurer schildert seine Eindrücke von „The Biggest Loser“

Was für ein Finale! Die neunte Staffel von „The Biggest Loser“ am Sonntagabend brachte Menschen zum Vorschein, die in den vergangenen Wochen und Monaten eine irrsinnige Verwandlung durchgemacht haben. So „halbierte“ sich Sieger Saki von 189,6 Kilogramm auf sensationelle 94,5 Kilogramm. Aber auch der gebürtige Tettnanger Benjamin Manns machte im Finale eine gute Figur.

„Ich war von der Finalshow begeistert, alle sahen toll aus und es war super, sämtliche Teilnehmer mit ihrem neuen Aussehen und ihrer beeindruckenden Verwandlung zu sehen“, so Benjamin Manns, der laut eigener Aussage „mega aufgeregt“ war, wie seine Verwandlung im Fernsehen wohl ankommen würde.

Wie der 37-Jährige dann auf seiner Facebook-Fanseite und Instagram sehen konnte, war das Feedback, das er bekommen hatte, durchweg positiv. Zu sehen war zu Beginn noch einmal das Auswahlverfahren, das Manns als einen von 16 Teilnehmern nach Andalusien fliegen ließ, und seine zwei Wochen im Camp, in denen er einige Höhen, aber auch Tiefen durchlebte.

Seine Trainerin Mareike Spaleck nannte den gebürtigen Tettnanger jemanden mit einem „riesigen Potenzial, mir bricht das Herz, dass er schon gehen muss“. Manns selbst sprach von der Überwindung seines Schweinehunds, „das muss ich jetzt durchziehen“ – wusste aber schon früh selbst, dass er bei einer Challenge zu früh aufgegeben hatte und so eine große Chance vergab.

Im Finale, das in Köln aufgezeichnet wurde, sah man dann seine Schwester Franzi, die ein Schild mit der Aufschrift „Wir lieben dich“ hochgehoben hat, sowie Mutter Monika im Bild. Auch ihre Reaktionen war überaus emotional, als Benjamin Manns seinem Spiegelbild gegenüber stand – und der „echte“ Benni dies mit einer Handbewegung wegwischte. 27,9 Kilogramm hatte der Bud-Spencer-Fan verloren, bei einem Ausgangsgewicht von 193 Kilogramm bedeutete dies einen Verlust von 14,6 Prozent. Nicht so vorteilhaft war vielleicht das quer gestreifte Shirt, das Manns bei den Aufnahmen trug...

„Die Finalisten haben eine mega Show abgeliefert und die Ergebnisse, die sie rausgehauen haben, waren einfach sensationell“, so der Liebenauer, der laut den Moderatoren „Wäschekörbe Fanpost“ erhalten habe und eine neuerliche Bewerbung für die zehnte Staffel von „The Biggest Loser“ bereits abgegeben hat. Nichtsdestotrotz ist Manns darauf aus, bis Ende dieses Jahres 60 Kilogramm abzunehmen.

„Ich bin stolz auf mich, schon mal 27,9 Kilogramm verloren zu haben, von der Auftaktshow bis zum Finale, und das Ende ist ja noch nicht erreicht“, lacht der 37-Jährige, der seit ein paar Wochen auch eine Freundin an seiner Seite hat, die in doppelter Hinsicht ein Auge auf ihn wirft.

Benjamin Manns aus Meckenbeuren hat bei der Show "The Biggest Loser" auf Sat.1 teilgenommen. Bei uns spricht er über die Erfahrungen, die er in dieser Zeit gemacht hat.