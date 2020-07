MCB ändert Besucherregelung und Besuchszeiten

In den Krankenhäusern des Medizincampus Bodensee gilt ab Montag, 13. Juli, eine neue Besucherregelung. Bisherige Regelungen werden aufgrund der aktuellen Verordnung des Sozialministeriums Baden-Württemberg zur Eindämmung von Übertragungen des Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen angepasst, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikverbundes.

Stationäre Patienten des Klinikums Friedrichshafen und der Klinik Tettnang dürfen pro Tag Besuch von einer Person bekommen. Besuche sind ab Montag, 13. Juli, ausschließlich zwischen 15 und 18 Uhr möglich. Davor und danach dürfen Patientenbesucher nur in Ausnahmefällen in die jeweilige Klinik: etwa zur Begleitung hilfsbedürftiger Patienten, zur Begleitung kranker Kinder oder als Besucher sterbender Patienten. Auch an der bisherigen Ausnahmeregelung für werdende Väter, die die werdenden Mütter im Kreißsaal begleiten und danach auf der Wochenstation besuchen können, hält der Medizincampus fest.

Das generelle Besuchsverbot für Personen mit Symptomen eines Atemwegsinfekts, erhöhter Temperatur oder Geruchs- und Geschmacksstörungen gilt weiterhin. Die Pflicht zur Händedesinfektion und zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie zum Ausfüllen eines Fragebogens gilt ebenfalls weiterhin sowohl für Besucher, als auch für ambulante und stationäre Patienten.