Max Wirth ist „Musiker des Tages“

Der gebürtige Tettnanger Saxophonist Stephan-Max Wirth ist am Montag zum „Musiker des Tages“ auf jazz-kallender.de gekürt worden. Damit reiht er sich eine Riege mit Musikergrößen wie David Sanborn oder der New Yorker Saxophonistin Caroline Davis ein. Der Jazz-Kalender ist ein Online-Verzeichnis der Jazzmusiker. Dort finden sich Jazzkonzerte von deutschen und internationalen Jazzmusikern in Deutschland und dem benachbarten Ausland. Wirth gründete 1992 sein erstes eigenes Ensemble. Was zunächst als Trio begann, etablierte sich als Quartett in einer festen Besetzung und ist heute als die „Stephan-Max Wirth Experience“ in Deutschland und Europa unterwegs.