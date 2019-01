„Mauern überwinden“

- Es ist eine schöne Tradition in der St. Gallus-Gemeinde, dass das hauptamtliche Team einmal im Jahr einen Abend für alle ehrenamtlichen Helfer und ihre Partner organisiert. Am vergangenen Samstag bedankten sich Pfarrer Rudolf Hagmann, Diakon Michael Hagelstein und das ganze Pastoral-Team mit einem unterhaltsamen Abend bei allen, die sich in irgendeiner Form im Gemeindeleben von St. Gallus einbringen.

In seiner Ansprache betonte Hagmann, dass es erste Aufgabe einer Kirchengemeinde sei, alle Menschen mit ihren Stärken und Schwächen anzunehmen und dabei niemanden auszugrenzen.

Dies funktioniere nur, wenn alle offen seien und abhängig von ihren Talenten und Neigungen ihren Teil zum Gemeindeleben beitrügen, aufeinander zugingen und sich gegenseitig annähmen. „In einer Zeit, in der immer neue Mauern und Zäune hochgezogen würden, ist es besonders wichtig, diese zu überwinden, vor allem die Mauern in den Köpfen,“, betonte Hagmann und zeigte als Symbol für die Überwindung scheinbar unüberwindbarer Trennung zwei kleine Stücke der Berliner Mauer. So brauche die Welt jedes hoffnungsvolle Zeichen zur Überwindung von Trennendem, wie etwa einen Gottesdienst, der genau dort gefeiert wurde, wo Trump zwischen USA und Mexico eine Mauer bauen wolle – mit dem Altar auf der Trennungslinie und Gläubigen zu beiden Seiten.

Auf Trump sollte auch die kabarettistische Band „Pflegestufe Null“ zu sprechen kommen, die mit einer tollen Mischung aus Jazz, Schlagern und Volksmusik das Publikum begeisterte und zu bekannten Melodien selbstironische Texte genauso wie zeitkritische Beiträge brachte. So wurde zum Thema Feinstaub der „Kriminal-Tango“ zum „Winterkorn-Tango“ oder Trump und seine Eskapaden wurden mit dem Lied „Schuld ist nur der blonde Opa“ bedacht. Mit „See you later, my rollator“ und vielen anderen Melodien nahm das Quartett sich selbst und das Älterwerden auf die Schippe. Auch Trends der so genannten Best-Ager kamen mit „Auf meinem E-Bike“ (Melodie: „Über den Wolken“) oder der imaginären Bewerbung bei DSDSG humorvoll zur Sprache. Das gemeinsame Lesen der „Rentner-Bravo“ oder der Rentner-Triathlon aus Kehrwoche, Hecke schneiden und Mülleimer leeren waren ebenso Thema wie ein pragmatischer und humorvoller Umgang mit der eigenen Vergänglichkeit.

Mit 66 Jahren ...

Immer wieder erklangen Reime auf die Rentner-Hymne schlechthin „Mit 66 Jahren“. Das Fazit der vier Musiker, denen man anmerkte, dass sie ein eingespieltes, harmonisches Team sind: „Humor trägt uns alle gleich, ohne geht es gar nicht.“

Nach begeistertem Applaus und einigen Zugaben verbrachten die Besucher einen angenehmen Abend mit vielen Gesprächen und genossen die Bewirtung durch das hauptamtliche Team.