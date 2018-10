Matthias Grewe spricht über Gerechtigkeit

„Gerechtigkeit aus juristischer Sicht“ ist das Thema einer weiteren Folge der Tettnanger Tischreden. Diese finden am morgigen Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in Tettnang statt. Das kündigen die Veranstalter an.

Als Gesprächspartner konnten die Organisatoren für diesen Abend der Leiter des Amtsgerichtes Ravensburg, Matthias Grewe, gewinnen. Er wurde 1961 in Pforzheim geboren und wuchs in Trier auf. Seine Studienzeit verbrachte er an den Universitäten von Mainz, Dijon in Frankreich und in Freiburg. Ab Dezember 2011 war er Direktor am Amtsgericht in Tettnang – aus dieser Zeit kennt ihn sicher der eine oder andere Tettnanger. Seit Oktober 2013 übt er dieses Amt am Amtsgericht in Ravensburg aus.

Mit Matthias Grewe begegnet den Besuchern ein erfahrener Jurist und Richter der die Fragen zu Themen wie Gerechtigkeit, gerechtes Urteil, Strafe, Recht und Gesetz einerseits aufklären wird und andererseits aus seinem beruflichen Alltag herausfordernde Impulse für hochspannende Tischreden setzen wird. Dass Grewe mitverantwortlich die Aktion „Musik und Text“ im Tettnanger Schloss über das Buch des Propheten Jona mitgestaltete und 2016 eine der Fastenpredigten in der Ravensburger Liebfrauenkirche gehalten hat, deutet an, auf welch weitem Horizont er sich gedanklich bewegt, heißt es in der Ankündigung weiter.

Nach dem Vortrag gibt es bei Getränken und kleinen Genüssen genügend Zeit für Gespräche an den Tischen.