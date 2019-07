Massive Pavillons für die Bushaltestelle

Große Aktivitäten hat es am Mittwoch auf dem neuen Manzenberg-Campus-Vorplatz gegeben. Gestellt wurden mit Schwerlastkranhilfe auf dem neuen Manzenberg-Schul-Vorplatz zwei „Pavillons“, wie die Bushaltestellen-Wartegebäude aus Beton im Architektendeutsch heißen. Bushaltestellenhäuschen passt hier wohl eher nicht, bei den massiven Konstruktionen.

Immerhin wiegen die Einzelelemente zwischen sieben und zehn Tonnen, während das Dach der Haltestellenkonstruktion vor den Gebäuden sogar mehr als 20 Tonnen Gewicht auf die Kranwaage bringt.

Millimetergenau eingepasst

Zwisler-Vorarbeiter Jürgen Schupp hat mit seinen Kollegen in kürzester Zeit die großen, massiven Betonelemente millimetergenau eingepasst und verkeilt. „Das war glücklicherweise alles genau bemessen – sonst sind wir da schon mal längere Zeit zugange, bis es stimmt“, sagte der Vorarbeiter gut gelaunt. Spezialkran und Schwerlast-Tieflader waren nicht von ungefähr vor Ort. Wie sich im Gespräch mit Horst Hölz, Leiter des Tiefbauamtes des Tettnanger Rathauses, ergab, soll noch ein dritter Pavillon vor der Werkrealschule entstehen. Bei dem gebe es Verzögerungen, denn hier müssten noch die Aufzugsarbeiten abgeschlossen werden. „Bis Ende September soll es hier aber Ergebnisse geben“, versicherte Hölz, und prognostizierte: „Mit der Fertigstellung des Gesamtbereiches rechnen wir noch dieses Jahr bis Dezember.“ Dann könne der komplette Betrieb einschließlich aktualisierter Fahrpläne laufen. Nächster Schritt in der kommenden Woche sind die Pflasterarbeiten. Bis auf den Bereich am dritten „Pavillon“ sollen die Pflasterarbeiten bis in zwei Wochen komplett fertig gestellt sein.