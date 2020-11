Maschinenring Tettnang sammelt für Zirkus Mulan

Der Bad Saulgauer Allgemeinarzt Dr. Norbert Langhammer ist am Samstag im Alter von 67 Jahren plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Mit ihm verliert Bad Saulgau einen engagierten, den Patienten zugewandten Hausarzt. Sein Tod reißt in die bereits schwierige Versorgung mit Hausärzten in der Region Bad Saulgau eine weitere Lücke.

Die Lage bei der Versorgung mit Hausärzten spitzt sich dramatisch zu. Die Hinterbliebenen von Norbert Langhammer suchen auch deshalb nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für die Hausarzt-Praxis.