Maschine qualmt, Feuerwehr löscht

In einer Firma in der Straße Waldesch in Tettnang ist es laut Polizeibericht am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einer Maschine gekommen. Mutmaßlich kam es an der Maschine zu einem technischen Defekt, heißt es weiter. Ein Filter an einer Schweiß-Anlage hatte sich stark erhitzt. Ein Vorgesetzter bemerkte den Rauch sofort und räumte die Halle, sodass keiner der rund 30 Arbeiter verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Qualm rasch ab.