Martina Weishaupt macht das Rennen

Martina Weishaupt ist eine von insgesamt zehn Bewerberinnen, auf der Zielgerade hat sie sich gegen Jutta Engelking aus Radolfzell durchgesetzt. „Ganz klar“, wie Hauptamtsleiter Josef Günthör im Gespräch mit der SZ feststellt: Günthör wertet die klare Entscheidung des VA als „großer Vertrauensbeweis“ in die Tettnangerin.

Martina Weishaupt wird ihre neue Aufgabe zum 1. Oktober in Angriff nehmen. Für den neu geschaffenen Job bringt sie Erfahrungen als Hotelgeschäftsführerin in der Gastronomie, Projektleiterin im Tourismus, Marketingleiterin im Handel und Vertriebs- und Schulungsleiterin in der Industrie mit. Die Mutter von zwei Kindern ist zwar nicht in Tettnang groß geworden, sie hat nach eigenen Angaben aber die Stadt, ihr Umland und vor allem die Menschen kennen und lieben gelernt: „Ich bin überzeugt, dass ich in Tettnang etwas bewegen kann“, meint Martina Weishaupt in ihrer Bewerbung.

Damit sich etwas bewegt, dafür wurde die neue Stelle der Stadtmarketing-Beauftragten geschaffen. Die Stadt will das bekundetermaßen große Potenzial der Montfortstadt besser und gezielter vermarkten. Das soll über ein „Aufmotzen“ des Stadtmarketingvereins geschehen – die Stadtmarketing-Beauftragte soll Akteure wie Kräfte bündeln. Sie kümmert sich um Neumitglieder, koordiniert gemeinsame Aktionen und generiert Stadtevents. Martina Weishaupt wird es auf der Basis einer 0,5 Personalstelle tun.

Die 44-Jährige freut sich auf die „spannende wie herausfordernde Aufgabe im partnerschaftlichen Miteinander mit dem Ziel, Tettnang überregional bekannter zu machen.“ Martina Weishaupt gestern gegenüber der SZ: „Es geht mir darum, dass Menschen aus dem näheren wie weiteren Umland das selbe mit der Stadt verbinden.“ (alx)