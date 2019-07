Martina Mimm holt Vierkampf-Meistertitel

Fünf Hundesportler sind bei bestem Hundesportwetter in Aalen bei der Südwestdeutschen Hundesport-Meisterschaft angetreten. Martina Mimm konnte dabei ihre Leistung vom Vorjahr mit dem Vizemeistertitel übertreffen und errang mit 277 Gesamtpunkten den Meistertitel im Vierkampf.

Damit konnte sie sich auch die direkte Qualifikation für die deutsche Meisterschaft Anfang September in Wesel, in der Nähe von Dortmund sichern. Maike Niproschke, Melanie Flügel und Susi Flierl stellten sich ebenfalls der Herausforderung im Vierkampf und konnten mit überzeugenden Vorführungen ihrer Hunde glänzen. Jörg Feßler startete mit seinem Hund Frida im Geländelauf. Nach 7,14 Minuten und einer Distanz von 2000 Metern kam er glücklich im Ziel an und konnte den fünften Platz erreichen.