Martin Smigoc seit vier Jahrzehnten im Verein

Auch in Zeiten von Corona läuft das Vereinsleben, wenn auch etwas anders, weiter. Anders als in den vergangenen Jahren können die Ehrungen beim Musikverein Meckenbeuren nicht bei der Jahreshauptversammlung oder dem Frühjahrskonzert stattfinden. Aus diesem Grund machte sich die Vorstandschaft coronakonform auf den Weg zu den diesjährigen Jubilaren, um die Ehrung bei jedem Einzelnen vorzunehmen, wie der Musikverein mitteilt.

Rückwirkend für das Jahr 2020 wurde Florian Wagner für zehn Jahre aktive Tätigkeit geehrt. Ebenfalls für zehn Jahre aktive Tätigkeit erhielten Johannes Sauter, Gabriel Deutelmoser, Lina Marschall, Lena Weiss, Laura Nunnenmacher, Maximilian Nold und Pauline Smigoc die Ehrennadel in Bronze. Für 20-jährige aktive Tätigkeit in der Vorstandschaft wurde Karl-Heinz Smigoc geehrt. Eine ganz besondere Ehrung durfte auch 2021 nicht fehlen: So wurde Martin Smigoc für 40 Jahre aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold überreicht. „Martin Smigoc gilt als Vollblutmusikant, sowohl musikalisch aber vor allem auch kameradschaftlich. Mit seinem Flügelhorn glänzt er nicht nur auf der Weinfestbühne, sondern hat auch bei jedem Frühschoppen ein Solo parat“, heißt es in der Mitteilungweiter.

Selbst in Corona-Zeiten sei bei Martin die Musik nicht wegzudenken. Während bei anderen die Instrumente verstauben, habe er die Zeit genutzt um einen Song mit Musikvideo aufzunehmen.

Der Verein gratulierte ihm zu 40 Jahren aktiver Tätigkeit, wie auch allen anderen Jubilaren.