Marmen-Quartett gastiert im Neuen Schloss

Das Mamen-Quartett gibt am Sonntag, 14. November, ein Konzert im Neuen Schloss in Tettnang. Beginn im Rittersaal ist um 18 Uhr. Bereits um 17.15 Uhr gibt es im Südecksaal ein Einführungsgespräch mit Gerd Kurat und zwei Musikern des Quartetts.

Mit ihrem Programm entführt das junge Ensemble laut Pressemitteilung in faszinierende Klangwelten. Dabei geht die Reise nicht nur vom 18. ins 21. Jahrhundert, sondern auch von Österreich über Ungarn bis nach Neuseeland. Auf dem Programm stehen das Streichquartett B-Dur op. 64/3 von Joseph Haydn, György Ligetis 1. Streichquartett „Métamorphoses nocturnes“, eine Auftragskomposition der jungen neuseeländischen Komponistin Salina Fisher mit dem Titel „Heal“ und schließlich das Streichquartett in c-Moll op. 51/1 von Johannes Brahms.

Die Musiker sind Preisträger des Banff-Wettbewerbes 2019 und der Bordeaux International String Quartet Competition 2019. Als derzeitiger Stipendiat der Guildhall School of Music String Quartet Fellowship ist das Quartett in London ansässig. Nach einer ersten Tournee durch Europa als Gewinnerquartett von Banff stehen nun weitere Termine in Deutschland und in Japan an.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist.Information Tettnang, Telefon 07542 / 51 05 00, für 22 Euro, ermäßigt elf Euro. Es gilt die 3G-REgel und Maskenpflicht.