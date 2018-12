Markus Schweizer würdigt Arnold Ulitz

Und wieder war eine Lesung in der Tettnanger Stadtbücherei ausverkauft, wie Büchereileiterin Cosima Kehle am Donnerstagabend mit Freude bekannt gegeben hat. Thema war „Der Schriftsteller Arnold Ulitz: Von Breslau nach Tettnang – expressionistische Größe – „verbrannter Dichter“ – Heimatvertriebener“. Seit seiner Vertreibung von 1945 bis zu seinem Tod im Jahr 1971 hat Arnold Ulitz in Tettnang gelebt. „Das Buch ‚Aufruhr des Kindes‘ liegt bei mir auf dem Nachttisch“, sagte eine Frau im Publikum.

Ulitz, der vor 130 Jahren in Breslau geboren wurde, hat früh mit dem Schreiben begonnen und neben seiner Tätigkeit als Lehrer ein reiches Werk hinterlassen. Ein Werk, das heute nur noch antiquarisch zu haben ist. Und das, obwohl er seinerzeit in einem der renommiertesten deutschen Verlage erschien und in einem Atemzug mit den wichtigsten Schriftstellern seiner Zeit genannt wurde. 1988 ist im Auftrag der Stadt Tettnang, ausgewählt von der Stadtarchivarin Dr. Angelika Spindler (später Barth), ein Band mit Novellen im Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn erschienen, auch dieser ist längst vergriffen.

Anlässlich eines Gedächtnisartikels in der Schwäbischen Zeitung regten einige Tettnanger an, eine Veranstaltung über den Schriftsteller zu organisieren. Cosima Kehle wandte sich an Markus Schweizer und hatte Erfolg. Schweizer arbeitete und las sich durch das umfangreiche Werk und stellte die ihm wichtig scheinenden Texte in bewährter Manier vor. Es gebe kaum Material über Ulitz, selbst Rezensionen aus Zeitungen seien nur in der Form vorhanden, wie sie in Verlagsprospekten auszugsweise nachgedruckt wurden.

Markus Schweizer, als profunder Literaturkenner und fleißiger Leser bekannt, ließ den Dichter in seinem Werk lebendig werden. Ulitz war überzeugter Lehrer, ihn interessierte die Psyche der Kinder, er beschäftigte sich mit problematischen Schülern. Seelische Erlebnisse zum Ausdruck zu bringen, war eines der Ziele des Expressionismus. Nach der Machtübernahme ist Ulitz aus dem Schuldienst ausgetreten – ob freiwillig sei noch nicht geklärt. Einige Bücher fielen der Bücherverbrennung zum Opfer, aber Ulitz durfte weiter publizieren. Sehr direkt ist „Worbs“, eine Satire auf den deutschen Spießer. Für den Umschlag wurde eine Zeichnung von George Grosz gewählt. Ein interessanter Text, der einerseits Kritik am System übt, andererseits sehr überzeugt ist von der Leistung der Deutschen. Diese Ambivalenz zieht sich durch das Werk. Viele Fragen wurden aufgeworfen, standen latent im Raum.